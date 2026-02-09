威力彩連29槓頭獎上看11.5億 台彩總經理曝「AI選號」實測結果

威力彩本期頭獎上看11.5億元。（本刊資料照）

威力彩第115000011期上週開獎，頭獎依舊無人抱回，連續29期槓龜，今晚（9日）頭獎上看11.5億元。台彩總經理謝志宏發現，有些民眾會向AI求助選號，但經過他實測，樂透的隨機性連AI都難以攻破。

台彩總經理謝志宏日前上Podcasts節目《白話財經》，提到有些人會用AI協助挑選刮刮樂或挑選樂透下注號碼，他好奇去嘗試，讓AI推算近期獎金衝高的威力彩號碼組合。

謝志宏分享，他輸入指令後，AI詢問號碼選擇要平均分布？偏大還偏小？或採奇數偶數分配？於是他將各種模式都選出一組號碼，再叫AI給出一組最近幾期都沒命中的冷門號碼，最後一起下注進行實測。

可惜謝志宏連續2期投注沒有任何一組號碼能中大獎，證明樂透的隨機性聯AI都無法預測，所以他希望民眾能在投注時，更多享受其中的趣味或玩法。

