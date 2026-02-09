威力彩連29槓頭獎上看11.5億 4生肖財運超旺中獎秘訣曝光

威力彩已連槓29期，本期頭獎獎金上看11.5億元。示意圖／鏡報

威力彩頭獎連槓29期，上週第115000011期仍然沒有送出，今（9）日頭獎上看11.5億元，吸引不少民眾加碼想要拚一夕致富的機會。命理專家楊登嵙分享旺財方位及幸運色，其中「虎、馬、狗、豬」4生肖更是受到財神爺特別眷顧，有望一舉中大獎，成為最新的億萬富翁。

楊登嵙分享，「財神方」在不同日期會在不同方向，這期想要中大獎的妙招，就就是以自己居住位置為中心點，往南、東北方方向，接著再找坐向為向南、東北方的彩券行購買彩券、威力彩或刮刮樂財運較旺，容易開出大獎。

如果還想要再增加點財氣的話，還可以穿著金、土色系服飾去彩劵行購買彩劵，像是藍色、黑色及綠色、蘋果綠色、橄欖綠色、墨綠色等財運更旺，更能提升中獎的機會。



