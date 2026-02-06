威力彩連29槓！下期頭獎達11.5億 貳獎1人獨得1428萬
【緯來新聞網】威力彩第115011期於週四晚間完成開獎，頭獎獎金預估約新台幣9.7億元，但本期未開出頭獎得主，連續29期無人中獎。官方同時指出，本期貳獎開出1注，獎金為14,281,829元，獎落高雄市，而下期威力彩頭獎金額累計11.5億。
威力彩連29槓。（圖／翻攝台灣彩卷官網）
威力彩頭獎長期未開，使累積獎金持續攀升，下期頭獎金額累計11.5億，成為近期彩券市場關注焦點。依照制度，威力彩採雙區對獎方式，第一區須對中6個號碼，第二區須對中1個號碼。
第115011期第一區開出號碼為34、37、22、7、28、36，第二區為7號。過往經驗顯示，在頭獎長期未開出的情況下，貳獎與參獎中獎金額提高，曾多次出現單注高額貳獎的案例。
台灣彩券公司表示，下期威力彩預估銷售額約1.6億至4.8億元，本期唯一貳獎中獎注數由高雄市新興區八德一路271號1樓的「熊發財彩券行」售出，貳獎獎金高達1428萬1829元，後續兌獎作業將依相關規定辦理。
威力彩連29槓！ 貳獎一注獨得拿1428萬...獎落高雄
威力彩第115011期昨（5日）晚間開獎，可惜頭獎又槓龜，連29槓，不過貳獎1注獨得，獎金高達1428萬1829元，獎落高雄市一間彩券行。
