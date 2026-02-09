威力彩連30摃下期頭獎飆13.5億 今彩539頭獎5注平分
第115000012期威力彩昨晚（9日）開獎，頭獎得主依舊從缺，已連續30期槓龜，下期頭獎累積彩金上看13.5億元。
第115000012期威力彩第一區中獎號碼為13、14、16、33、34、37，第二區02。頭獎、貳獎皆槓龜，參獎彩金465萬元，共31注中獎。
另一邊的第115000034期今彩539頭獎則開出5注，分別獎落新北樹林「壕運來彩券行」、南投「博億彩券行」、北市中山「金好彩券行」、高雄新興「啟豐行」，以及新北蘆洲「上上簽投注站」，將平分頭獎480萬元。
