威力彩連30槓！獎金上看13.5億 「4星座4生肖」偏財運強

威力彩頭獎連30槓，累積獎金上看13.5億元，最新一期將於周四（12日）開獎，全台彩迷高度關注。對此，清水孟國際塔羅小孟老師點名，「4星座4生肖」 偏財運強，並表示：「命中有福報，再搭配老師所說才能提升中獎機率」！

Top4虎

老虎財水充沛，財富能量旺，下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。

Top3 狗

屬狗偏財運好，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大鈔，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

Top2馬

馬有長輩貴人，顯示你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能藉由家人的財運來引進自身財氣。

Top1蛇

蛇財運在元辰位上發光發熱，小孟老師建議，下注前打開手機觀看太陽與海洋的照片，再去下注，藉由水與日光的能量吸收大量財水入庫，將能帶旺你的財氣。

好運星座 天蠍、天秤、水瓶、雙子

幸運時辰為

09：00-11：00

11：00-13：00

13：00-15：00

財神位在西方，建議可尋找住家或辦公室西方的投注站下注會更有財運，說不定億萬富翁就是你！

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

