威力彩開獎了！11/17中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114092期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為34、36、28、18、17、19，第二區為06。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
威力彩開獎直播
威力彩玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
威力彩玩法很簡單，威力彩的選號分為兩區，第一選區是從1～38中選出六個號碼，第二選區是從1～8選出一個號碼投注。每晚8時即停止受理投注，固定每周一、四開獎，並於同日晚上8時30分開出當期獎號。一注100元。（註：第一區六個號碼+第二區一個號碼所形成的一組選號稱為一注）
有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時會隨機開出總共七個號碼，為六個號碼加一個「特別號」，這組號碼就是威力彩的「獎號」，號碼順序並沒有限制。若七個號碼裡，第一區對中任三個獎號，或者第一區對中任一個獎號且第二區對中獎號，就算中獎；要是第一區六個號碼全中，且第二區也對中獎號，便是中了頭獎。
威力彩獎金有多少？如何分配？
威力彩總獎金為當期全部的投注金額乘以0.55，而參獎之後的獎項為固定金額，分別固定為150,000元、20,000元、4,000元、800元、400元及200元，玖獎及普獎每注獎金固定為100元。
扣掉這些固定獎金後，剩下的會依照比例分配給頭獎89%、貳獎11%，頭獎的保底金額為2億元。如果一直沒有人中獎，就會列入下一期的獎金，為「累積獎金」。此外，威力彩還有所謂的「分配機制」，若是頭獎、貳獎有多位得主，獎金會平均分配給每一位中獎者。
威力彩怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
看更多相關新聞
發票中「頭獎」金額僅500元 苦主見真相怒罵1小時：老闆很過分
因為怕老婆反成富翁 人夫擔心妻生氣「一吞忍」竟爽中樂透頭獎
泰正妹來台幸運刮中200萬頭獎「火速換現金」 激推西門町彩券攤
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
花1400買大樂透爽中6.92億！幸運兒「特殊買法」曝光
花蓮市「積財庫彩券」上週開出大樂透近五年最高獎金6.91億元，台彩今日公布中獎方式，得主以電腦選號挑出8個號碼，包牌組成28注、總投注金額1400元，其中1注抱走頭獎，並同時中得三獎與五獎，合計獎金約6.92億元。中天新聞網 ・ 2 小時前
6.91億開在花蓮！彩券行曝前一天顧店曾被「震」一下 常客笑「會開頭獎」竟成真
昨晚，第114000105期大樂透開獎，開出的中獎號碼為21、25、26、38、41、46，特別號04。由於過去已連續16期摃龜，這期頭獎累計金額已高達6億9198萬2796元。最終由一注獨得，中獎彩卷則是由花蓮市民生里公園路上的「積財庫彩券行」開出。據《NOWNEWS今日新聞》報導，彩券行代理...CTWANT ・ 1 天前
威力彩頭獎2億！4星座賺錢有如神助 財運一飛沖天
威力彩頭獎2億元，《搜狐網》運勢專欄點名4星座財運有如神助，未來好事接連不斷報到，有機會被財神爺眷顧，走向財富自由的道路，賺錢之路一帆風順。中天新聞網 ・ 5 小時前
1400元買大樂透中6.92億！台彩公布幸運得主買法 一次抱走「3大獎」
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導大樂透上週開出6.91億元獎落花蓮市「積財庫彩券行」，這是大樂透近五年以來最高的中獎金額。台彩今（17）日也公布得主的投...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
「哈哈台」傑尼搭擋雙作家開新節目！陪伴16＋青少年深夜時光
小公視全新讀書節目《反正你也不睡覺》正式上線，作家吳曉樂、《哈哈台》主持人傑尼、作家陳栢青組成「深夜陪伴三人組」，帶著每個人青春裡那些睡不著的理由，在深夜陪伴仍亮著螢幕的青少年。從故事出發，也從故事挖出成長裡每一道裂縫與亮光，打造一段專屬青春的深夜時光。中時新聞網 ・ 5 小時前
冬盟》賽後找上核爆的余謙 彭政閔：為什麼節奏要放這麼慢？
中信兄弟第一指名余謙連續2年季後都參加冬盟，台灣山林隊教頭彭政閔賽前才期待能投出身價，初登板的台灣冬盟卻出師不利，開賽前3名打者就四壞2次，隨後遭連續長打伺候，第一局投40球狂掉4分退場，遭台灣海洋隊無情KO，最快球速只有143公里，首秀就吞敗投。自由時報 ・ 22 小時前
徐凱希自爆房東耍賴血淚史 遭嗆「你有證據嗎？」苦吞違約金
哈林庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》邀徐凱希、巫苡萱、阿布、劉維哲，以及因《中文怪物》爆紅的陳安陽，旅遊作家馬繼康等人參賽。節目上一道題目「租屋若不超過一年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約」，讓徐凱希道出與房東口頭約定卻遭反悔、求償違約金的教訓，讓哈林聽了也說「這房東耍賴啊！」。中時新聞網 ・ 5 小時前
花1400元抱走大樂透6.92億元！頭獎幸運兒一次包辦「3大獎」 買法、潛在身份曝
連摃16期的大樂透終於開出頭獎、買法今（17日曝光，幸運兒只花 1400元，就抱走高達6.91億元的頭獎，寫下近5年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計 6.92 億元。彩券行透露一點小線索，得主可能是菜籃族，或是附近金融業上班族。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
$11衛生紙開搶！倍潔雅品牌日1日限定箱購滿折最高省350，滿額再送超贈點！
精打細算又追求生活品質的你，是不是常常覺得衛生紙消耗量大，又希望買到CP值最高的選擇呢？這次「倍潔雅品牌日」絕對會讓你驚喜連連！11/17 限定，多款倍潔雅、Livi 優活、PASEO 明星商品全面下殺，限量 $11 衛生紙、箱購 $699 起，不只挑戰市場最低價，還有滿額折價券、超贈點回饋，讓你省上加省，輕鬆囤好囤滿！快跟著我的腳步，一起來看看這次品牌日有哪些必搶好物！Yahoo好好買 ・ 10 小時前
【普發一萬】4/30前都能線上登記！選哪家銀行最划算？元大銀加碼11萬 將來銀送輝達股票 15家銀行方案一表看
普發一萬11月5日開放分流登記，不少人11月11日晚間已經領到錢，明年4/30之前都能登記，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括玉山金免抽獎解3任務可多領800元刷卡金、台銀有500元購物金或是元大銀抽最高11萬元現金、將來銀抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 2 週前
威力彩頭獎保證2億 3星座「財運一把抓」有望中獎
威力彩明（17日）晚間開獎，頭獎保證2億元。根據《搜狐網》星象預測，水瓶座、射手座、牡羊座這3個星座可能迎來意外的獎項或事業的進步。中天新聞網 ・ 1 天前
Gap中和環球店搶攻社區百貨奏效 試營運期間客單高居全台第一
美國生活時尚服飾連鎖Gap17日於中和環球Global Mall店正式開幕，儘管規模不大，但試營運期間客單已高居全台15店榜首，尤其是嬰幼童裝、男裝更是銷售主力。中時財經即時 ・ 6 小時前
義大15周年慶11／21登場 祭15％超高回饋
全台壓軸義大15週年慶將於11月21日至12月21日盛大登場，於15日的義大璀璨之夜聖誕點燈拉開序幕！由啦啦隊女神寶兒擔任點燈大使，一同點亮全台室內最高聖誕樹，並帶來精彩的表演，最後還親自走訪揭開她私藏的推薦品牌，包括Tory Burch、MaxMara、MICHAEL KORS，而搭配這次週年慶將祭出15％超高的回饋，相信大家都可以輕鬆入手！不只如此，適逢政府普發現金，品牌紛紛加碼，讓1萬元發揮超過2萬元的價值！中時財經即時 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 6 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前