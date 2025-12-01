威力彩開獎了！12/1中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114096期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為08、32、37、11、07、05，第二區為02。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
威力彩開獎直播
威力彩玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
威力彩玩法很簡單，威力彩的選號分為兩區，第一選區是從1～38中選出六個號碼，第二選區是從1～8選出一個號碼投注。每晚8時即停止受理投注，固定每周一、四開獎，並於同日晚上8時30分開出當期獎號。一注100元。（註：第一區六個號碼+第二區一個號碼所形成的一組選號稱為一注）
有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時會隨機開出總共七個號碼，為六個號碼加一個「特別號」，這組號碼就是威力彩的「獎號」，號碼順序並沒有限制。若七個號碼裡，第一區對中任三個獎號，或者第一區對中任一個獎號且第二區對中獎號，就算中獎；要是第一區六個號碼全中，且第二區也對中獎號，便是中了頭獎。
威力彩獎金有多少？如何分配？
威力彩總獎金為當期全部的投注金額乘以0.55，而參獎之後的獎項為固定金額，分別固定為150,000元、20,000元、4,000元、800元、400元及200元，玖獎及普獎每注獎金固定為100元。
扣掉這些固定獎金後，剩下的會依照比例分配給頭獎89%、貳獎11%，頭獎的保底金額為2億元。如果一直沒有人中獎，就會列入下一期的獎金，為「累積獎金」。此外，威力彩還有所謂的「分配機制」，若是頭獎、貳獎有多位得主，獎金會平均分配給每一位中獎者。
威力彩怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
看更多相關新聞 發票中「頭獎」金額僅500元 苦主見真相怒罵1小時：老闆很過分 因為怕老婆反成富翁 人夫擔心妻生氣「一吞忍」竟爽中樂透頭獎 泰正妹來台幸運刮中200萬頭獎「火速換現金」 激推西門町彩券攤
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
第33屆全國兒童聯想創作畫比賽 得獎名單出爐
[第33屆全國兒童聯想創作畫比賽，台中市葫蘆墩文化中心從全國數萬件作品中，入選420件，作品入選的兒童昨從現場揭曉複賽的「神祕圖形」為起點，攜著滿滿創作能量展開「限時2小時」無邊際想像的創意冒險旅程，由文化局副局長曾能汀頒發前3名獎項。全國兒童聯想畫比賽能連續推動30餘年，由永豐餘企業與信誼基金會長自由時報 ・ 6 小時前
今彩539開獎了！12/1中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114290期開獎，中獎號碼為20、02、03、24、04，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
高雄市議會進行市政總質詢 (圖)
高雄市議會1日進行市政總質詢，由市長陳其邁（前左）率局處首長列席備詢。中央社 ・ 5 小時前
聖克里斯多福及尼維斯聯邦大使參訪唐氏症基金會 推動跨國交流
圖：大使范東亞一行與在台留學生、唐寶寶相見歡，場面溫馨熱絡。 【記者吳明憲 / 綜合報導】聖克里斯多福及尼維斯 […]民眾日報 ・ 4 小時前
周一開獎 勁球獎金上看7.4億元 今年第3高
11月30日晚上勁球樂透(Powerball)開獎，頭彩得主再度從缺，下次開獎日期是12月1日(周一)，頭獎彩金上看7....世界日報World Journal ・ 11 小時前
響應世界愛滋病日 中市衛生局推廣安全性行為與保險套可近性 共同守護市民健康
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】每年12月1日為「世界愛滋病日」，台中市政府衛生局表示，聯合國愛滋 […]觀傳媒 ・ 4 小時前
何欣純助母校成功國中改善校舍 盧秀燕：師生居民都受惠
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 台中市大里區成功國中，因老舊校舍需整建，台中市政府編列經費並爭取中央補助，共斥資逾3.1億元整建校舍，並興建活動中心暨公有地下停車場，今（1）日上午舉行啟用典禮。台中市長盧秀燕表示，市府整合學校與地方需求，讓學校多項建設升級改善，不僅師生受惠，地方居民的需求也一次滿足。 盧秀燕說，市府近年持續推動校園硬體升級，台中市...匯流新聞網 ・ 4 小時前
高中校園為何沒遊樂設施？萬人狂點「這1項」：30歲都還想玩
不管幾歲都仍保有青春靈魂！有網友好奇「為什麼高中裡面沒有設遊樂設施？」讓他很懷念翹翹板、盪鞦韆等遊樂設施。貼文曝光後，引發熱烈討論，「我30了我也想玩遊樂設施，尤其是什麼充氣城堡或是球池」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
影／彰化青溪婦女協會推多元課程 温芝樺以美感教育助婦女找回興趣與自信
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】被外界譽為「縣議會最有藝文氣息」的彰化縣議員温芝樺，長年深耕婦女培力與勞工互傳媒 ・ 4 小時前
臺灣港務公司115年擴大招募322名 邀請你一同守護港口
（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】臺灣九成以上的貨物進出口仰賴海運，港口的順利運作正是由一群在 […]觀傳媒 ・ 4 小時前
邱議瑩首場造勢爆場5萬人！跨派系最大合體、正副議長首次初選同台 扁蘇獻聲力挺「最強母雞」
（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】高雄市長參選人、民進黨立委邱議瑩30日在鳳山舉辦首場大型造勢 […]觀傳媒 ・ 4 小時前
香港宏福苑大火救出272隻寵物 連「魚缸裡的魚」也獲救
香港宏福苑大火造成嚴重傷亡，消防員與愛護動物組織全力救援居民與寵物，共救出272隻動物，包括貓、狗及魚，現場獸醫輪班進行急救，義工設立臨時收容站，並協助飼主尋回毛孩或善終罹難寵物。SPCA分享畫面中，魚兒接受氧氣供給的瞬間溫暖感動網友。鏡新聞 ・ 4 小時前
奈及利亞再爆兩起綁架案 共26人遭擄包括牧師和新娘
（中央社奈及利亞明納1日綜合外電報導）西非國家奈及利亞接連發生大規模綁架事件之後，近日又發生兩起綁架案，一共有26人遭持槍歹徒擄走，其中包括一名牧師和一名新娘。中央社 ・ 5 小時前
粗心兒駕農耕車倒車輾斃母親 「內心悔恨與自責」輕判8月獲緩刑
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 今年5月間，台南市將軍區一名王姓男子與父親在務農時，期間王男駕駛農耕用車，但在倒車時為察覺後方路況，竟不慎輾過自己的母親，造成母親頭顱破裂、胸腹多處骨折，經緊急送醫後仍宣告不治。案發後王男被依過失致死罪移送偵辦，全案經台南地院審理後，法官考量王男內心承受極大悔恨及自責，並獲得家屬諒解，因此予以減刑，判處他有期徒刑8個...匯流新聞網 ・ 5 小時前
威力彩頭獎保證2億！3生肖獲財神眷顧 意外之財不斷
威力彩今（1）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、虎、龍的人12月初會獲得財神眷顧，意外之財不斷，財富迅速累積。中天新聞網 ・ 4 小時前
黑五/雙12優惠2025全攻略：Longchamp人氣美包5折起、Olive Young全年最狂-77%、人氣行李箱20+30吋三千初限搶、訂房下殺6折up【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
黑色星期五、雙12購物節接力報到，2025年末購物戰即將進入最終回。Longchamp話題度超高的美包下殺5折起、Olive Young全年最殺23折up、UNIQLO感謝祭66折起...「揪愛Mei」整理了27家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！此外還將不斷更新各品牌資訊，一篇掌握12月所有優惠，輕鬆搶便宜、手刀賺好康。Yahoo夯好物 ・ 5 小時前
2025聖誕、跨年嗨玩全台樂園｜優惠不斷更新｜六福村主打黑色耶誕、跨年限定早鳥票399元、劍湖山雙人票激殺46折
週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙12折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...湯券買1送1、下殺49折、kkday不限金額95折
天氣漸冷，又到了泡湯療癒的季節啦！泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握這波難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前