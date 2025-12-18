威力彩開獎了！12/18中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114101期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為15、16、08、29、21、37，第二區為05。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
威力彩開獎直播
威力彩玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
威力彩玩法很簡單，威力彩的選號分為兩區，第一選區是從1～38中選出六個號碼，第二選區是從1～8選出一個號碼投注。每晚8時即停止受理投注，固定每周一、四開獎，並於同日晚上8時30分開出當期獎號。一注100元。（註：第一區六個號碼+第二區一個號碼所形成的一組選號稱為一注）
有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時會隨機開出總共七個號碼，為六個號碼加一個「特別號」，這組號碼就是威力彩的「獎號」，號碼順序並沒有限制。若七個號碼裡，第一區對中任三個獎號，或者第一區對中任一個獎號且第二區對中獎號，就算中獎；要是第一區六個號碼全中，且第二區也對中獎號，便是中了頭獎。
威力彩獎金有多少？如何分配？
威力彩總獎金為當期全部的投注金額乘以0.55，而參獎之後的獎項為固定金額，分別固定為150,000元、20,000元、4,000元、800元、400元及200元，玖獎及普獎每注獎金固定為100元。
扣掉這些固定獎金後，剩下的會依照比例分配給頭獎89%、貳獎11%，頭獎的保底金額為2億元。如果一直沒有人中獎，就會列入下一期的獎金，為「累積獎金」。此外，威力彩還有所謂的「分配機制」，若是頭獎、貳獎有多位得主，獎金會平均分配給每一位中獎者。
威力彩怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
看更多相關新聞
發票中「頭獎」金額僅500元 苦主見真相怒罵1小時：老闆很過分
因為怕老婆反成富翁 人夫擔心妻生氣「一吞忍」竟爽中樂透頭獎
泰正妹來台幸運刮中200萬頭獎「火速換現金」 激推西門町彩券攤
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
今彩539開獎了！12/18中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114305期開獎，中獎號碼為36、32、04、33、09，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 發起對話
台彩2025年公益彩券績優經銷商表揚大會 黃志宜致詞 (圖)
台灣彩券公司17日舉行「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，圖為台灣彩券公司董事長黃志宜身著排灣族傳統服飾致詞。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
桃園開出大樂透2.17億頭獎！ 彩券行老闆曝秘辛：真的有加持
桃園開出大樂透2.17億頭獎！ 彩券行老闆曝秘辛：真的有加持EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
彩券銷售創新高 台彩表揚157位績優經銷商
[NOWnews今日新聞]第5屆公益彩券發行進入第2年，全國彩券經銷商人數突破7萬人，彩券年度銷售業績也再創下新高，截至今（2025）年12月10日，已達到1634.3億元。台灣彩券公司17日舉辦「2...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 發起對話
威力彩飆2.6億！4生肖財運狂漲 鈔票數到手軟
下期威力彩頭獎上看2.6億元，明天（18）日晚間開獎，《搜狐網》運勢專欄分析，2025年即將結束生肖鼠、虎、蛇、馬等4個生肖在年底財運亨通，不僅事業表現出色，財富累積也相當可觀。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彈劾總統門檻、程序是什麼？憲法法庭判決成立要件？彈劾總統通過會怎樣？
彈劾總統隨著民眾黨立委黃國昌喊話，將在立法院院會正式提案彈劾總統賴清德，引起關注。究竟彈劾總統誰可以投票？彈劾總統門檻是什麼？彈劾總統程序為何？彈劾總統通過會怎樣？Yahoo新聞編輯室帶你一文了解。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 4 小時前 ・ 6
國產蔬菜加工成果發表（2） (圖)
農業部農糧署與學研單位、食材供應與加工業者合作，18日在台中舉辦「百變鮮蔬 新煮食」國產蔬菜加工成果記者會，以「健康快易煮 生活好幸福」為主軸，展示國產蔬菜加工技術最新突破。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
獨得2.17億！幸運兒爽翻天！龍潭彩券行老闆親揭「中獎秘辛」
台灣彩券今（16）日晚間開出第114000114期大樂透，頭獎金額新臺幣2.17億元確定開出！幸運得主為一人獨得，獎落桃園市龍潭區的「一直發彩券行」。在冷冷的年底，這筆逾兩億元的獎金無疑為幸運兒送上了一份超大紅包。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
2025交換禮物全攻略｜最新版人氣禮物、折扣優惠推薦！烤焦Kitty、GD設計IP彩妝、脆友熱議「噴了中大獎」香氛...村上隆盲盒掛件開搶
不想讓交換禮物變成年度例行公事，想破頭卻又毫無靈感？「揪愛Mei」一次盤點2025最常被點名的年度話題好物，從3C配件、療癒香氛、辦公小物到實用又不失質感的居家選物，熱門送禮排行榜全入列，讓你穩坐交換禮物界的常勝軍。這次更貼心劃分成3大最常見的預算帶：500元以下、500～1000元、1000～1500元，隨手選也不怕出錯，一秒鎖定你的命定款交換禮物。Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 1
全台最寵毛孩城市在台中！ 數據曝光網驚新生兒數慘輸
中部中心／陳仕承、李柏瑾報導少子化下，台灣人真的寧願養毛小孩，不生娃了嗎？根據政府最新統計，今年全台貓狗登記數量，竟是新生兒的兩倍！其中台中市更是拿下全台毛孩之都的冠軍，光今年貓狗登記數量，就比新生兒多了快一萬八千隻；我們實際觀察，現在毛小孩超好命，美容、SPA樣樣來，帶您來看這股擋不住的毛孩經濟。尊寵服務寵物美容天天爆滿搶攻毛小孩商機（圖／民視新聞）圓滾滾的比熊犬，像棉花糖一樣，乖乖讓美容師修剪造型，模樣萌翻天；另一頭，還有專人替毛小孩修剪指甲，尊"寵"服務，無微不至，超級好狗命。寵物美容天天爆滿，分店一家開過一家，搶攻毛小孩商機。大型寵物品牌連鎖店，客人絡繹不絕，毛小孩商品，琳瑯滿目，飼料，保健品，玩具等應有盡有，飼主花錢不手軟，寵物萬一生病看病，獸醫只要開口，自費也很少搖頭。寵物美容天天爆滿業者拚展店搶攻毛孩商機（圖／民視新聞）毛小孩當道，數據會說話！根據內政部與農業部最新資料，截至2025年11月，全台貓狗登記數，突破20萬大關，是新生兒數量的兩倍以上！其中最愛毛孩的城市就在台中，今年前11個月，養貓狗的人比生小孩的，足足多出了1萬7千6百多隻，榮登全台毛孩之都。原文出處：全台最寵毛孩城市在台中！ 數據曝光網驚新生兒數慘輸 更多民視新聞報導"人人犬舍"第二批156隻認養擠爆 可愛萌犬有新家寵物電動車上路遭開罰! 立委籲交通部訂明確規範貓狗主人快看！明年起強制要求寵物登記、植入晶片 罰款金額曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 10 小時前 ・ 7
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 9
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 5
綠營稱「在野獨裁」！劉寶傑傻眼回這句
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，總統賴清德也表態支持，還發影片稱國會將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。資深媒體人劉寶傑昨（16）日直言，從1994年開...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 136
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 33
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 157
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 10 小時前 ・ 102
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 39