威力彩12/25開獎 中獎號碼20:30開獎直播看這篇
威力彩第114103期即將開獎，威力彩在每周一、每周四的晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。
威力彩開獎直播
威力彩玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
威力彩玩法很簡單，威力彩的選號分為兩區，第一選區是從1～38中選出六個號碼，第二選區是從1～8選出一個號碼投注。每晚8時即停止受理投注，固定每周一、四開獎，並於同日晚上8時30分開出當期獎號。一注100元。（註：第一區六個號碼+第二區一個號碼所形成的一組選號稱為一注）
有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時會隨機開出總共七個號碼，為六個號碼加一個「特別號」，這組號碼就是威力彩的「獎號」，號碼順序並沒有限制。若七個號碼裡，第一區對中任三個獎號，或者第一區對中任一個獎號且第二區對中獎號，就算中獎；要是第一區六個號碼全中，且第二區也對中獎號，便是中了頭獎。
威力彩獎金有多少？如何分配？
威力彩總獎金為當期全部的投注金額乘以0.55，而參獎之後的獎項為固定金額，分別固定為150,000元、20,000元、4,000元、800元、400元及200元，玖獎及普獎每注獎金固定為100元。
扣掉這些固定獎金後，剩下的會依照比例分配給頭獎89%、貳獎11%，頭獎的保底金額為2億元。如果一直沒有人中獎，就會列入下一期的獎金，為「累積獎金」。此外，威力彩還有所謂的「分配機制」，若是頭獎、貳獎有多位得主，獎金會平均分配給每一位中獎者。
威力彩怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
看更多相關新聞
發票中「頭獎」金額僅500元 苦主見真相怒罵1小時：老闆很過分
因為怕老婆反成富翁 人夫擔心妻生氣「一吞忍」竟爽中樂透頭獎
泰正妹來台幸運刮中200萬頭獎「火速換現金」 激推西門町彩券攤
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
今彩539開獎了！12/25中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114311期開獎，中獎號碼為14、18、28、36、39，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 發起對話
威力彩頭獎衝3.1億！3星座財運滾滾來 喜迎天降橫財
威力彩頭獎狂飆3.1億元，今天（25）日即將開獎。《搜狐網》運勢專欄點名3星座，即將迎來超旺的財運，不用太費力就能爽賺好幾桶金，財富如雪球般越滾越大。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
快訊／大樂透12/23中獎號碼出爐 如何兌獎一次看
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
小孟老師運勢／平安夜12星座運勢來了！2星座感情有好兆頭
生活中心／綜合報導每日星座運勢來了！12月24日星期三，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日2星座感情將有好兆頭，包括天蠍座在與另一半的相處模式上，漸漸感到輕鬆，以及摩羯座的民眾，終於成為伴侶心中的依靠。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
冠軍賽車台灣亮相! 日系汽車品牌預告參加車展推全新車款
民視新聞／綜合報導日系汽車品牌以精緻工藝與科技，打造每一台車款，搶先為「2026台北新車暨新能源車大展」暖身，今（23）天首度亮相，適合台灣市場需求的全新車款，包含獲得電動方程式錦標賽的冠軍賽車，以及搭載動力科技的跨界休旅車款。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北捷事件警被噴「作秀」！值勤竟收到高中生1驚喜 警喊：那就把秀做大
日前捷運台北車站、中山站發生隨機砍人事件，讓社會瀰漫不安氛圍。為防堵模仿效應、提升民眾安全感，各地警方近期加強在人潮聚集場所的駐守勤務，而第一線員警的付出，也在平安夜收到溫柔回應，臺南市政府警察局永康分局就分享，近日執勤時所收穫的暖心故事。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
國營「2類員工」福利升級！8千職福金、3倍夜班費 明年還放「生日假」
隨著國營事業營運表現亮眼，員工福利也同步升級。中華郵政今年大賺上百億元，回饋員工的職福金大幅加碼，明年每人最高可領8,000元，創下歷史新高；另一方面，台鐵員工福利同樣升級，不僅夜間津貼大幅調升，勞資雙方也拍板，明年起正式實施「生日假」制度，引發外界關注。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
金控公司點亮台北101! 邀藝術策展人打造視覺饗宴
民視新聞／綜合報導迎接2026年台北跨年夜，一間金控公司宣布，今年將再度點亮台北101，於31日往上11點01分，與全台民眾攜手迎接新的一年。這次視覺饗宴還邀請了，知名大型光影藝術策展人和團隊共同打造，提出新的品牌精神，透過現代化的光影技術，點亮溫暖祝福。民視 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
狂降5折起！The North Face、SALOMON、始祖鳥等，最高再折1200，8款冬季必備單品一次看
一到冬天，真正讓人後悔的從來不是買太多衣服，而是「沒買對」。冷風、下雨、低溫輪番上陣，穿得不夠暖不行，只追求保暖又會顯得笨重、不好看。能同時撐住天氣、兼顧穿搭的單品，才是真正的王者。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026生肖運勢公開！命理師警告「8大危機」 屬豬喜氣盈門
2025年末將至，即將迎來新的一年2026！知名命理師廖美然擅於生肖命理、宮位流年分析，被封稱「台灣觀世音」，她斷言2026丙午年是非常不平安的一年，峰火連天年，驛馬動亂，全球世界動盪，8大點潛在危機必須多加注意；同時，廖美然也公開招財開運必做1事，就是祭拜福德正神土地公，時間點要在農曆正月初三（五福星降臨）早上9時至10時59分（已時）、下午1時至2時59分（未時）。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 1
台東天搖地動 燒肉店餐具如瀑布「震出吊櫃」嚇壞客人
6.1強震，台東災情頻傳，台東知名燒肉店監視器紀錄下驚險畫面，整家店劇烈搖晃，店內吊櫃上餐具變成小瀑布，全掉落，店內一片狼藉，還有民眾嚇到躲到桌子底下，好險當時沒有人受到傷害。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
2股冷空氣匯流！鄭明典示警「還有第2波降溫」時間曝光
今、明（25、26）兩日大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部較大雨勢發生的機率。前氣象局局長鄭明典也提醒「兩股冷空氣匯流」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
12星座聖誕節運勢曝光！處女財富增長 巨蟹即將夢想成真
【緯來新聞網】今（25日）是一年一度的聖誕節，許多人會在這天與朋友或情人慶祝，「星座塔羅牌之清水孟」緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 2 小時前 ・ 18
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 173
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 105
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 13
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 60
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 79