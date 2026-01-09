威力彩開罕見「詭3連號」 貳獎一注獨得4600萬在台南

威力彩第115000003期的開獎號碼於1月8日晚間正式揭曉，頭獎連續20期未送出，已連21槓，頭獎上看4.4億元。不過二獎被一注獨得4600萬元，地點位在台南。

威力彩第115000003期的開獎號碼於1月8日晚間正式揭曉。（資料圖／高珞曦攝）

威力彩第115000003期的中獎號碼由小到大排列為07、17、25、26、27、33，第二區中獎號碼為03。

台彩派彩結果出爐，二獎一注獨得4600萬元，幸運得主誕生於台南市，開獎地點在台南市關廟區香洋里中山路一段的「鑫鑫彩券行」。

