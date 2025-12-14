威力彩頭獎上看2.4億 3生肖走大運喜迎橫財降臨

威力彩頭獎上看2.4億元，《搜狐網》運勢專欄點名生肖雞、生肖羊及生肖兔將迎來運勢高峰期，財運與事業皆有顯著提升，且獲得吉星加持，各方面發展順遂。

生肖兔

生肖兔獲得「三合貴人」相助，財運一路旺盛，喜事、橫財接連報到，讓貴人願意主動伸出援手，好運擋都擋不住，意外之財頻頻出現，或許是參加抽獎獲得現金，副業也迎來爆發期，收入翻倍增長。

生肖羊

生肖羊財運表現突出，命理上形成「午未相合」格局。工作表現獲得上級肯定，可能迎來職位調整或晉升機會。收入方面，年終獎金及績效提成超出預期，生活中喜事頻傳，榮登「財運最旺」榜單，事業與財富雙雙迎來大突破。

生肖雞

生肖雞本週有「天德」吉星庇佑，貴人運勢強勁，財運方面表現亮眼，正職收入穩定成長，額外收益來源多元，投資項目獲利倍增、活動中獎、獎金入帳，皆有可能發生，錢財多到讓人數都數不完。

