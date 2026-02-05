威力彩頭獎上看9.7億！專家點名「4生肖」有暴富運 財神方位曝光

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

威力彩頭獎已連續28期摃龜，今（5）日晚間將再度開獎，頭獎累積金額上看9.7億元。隨著獎金逼近10億大關，不少民眾湧入彩券行試手氣，希望在年前能成為億萬富翁。民俗專家楊登嵙老師特別分析了本期的偏財運，點名了有「暴富運」的生肖與方位。

威力彩頭獎累積金額已達9.7億元。（示意圖／資料照）

楊登嵙指出，本期偏財運最旺的4大生肖分別為「虎、兔、馬、狗」，建議這4個生肖的民眾可把握難得的機會試試手氣。除此之外，楊登嵙也提到「財神方位」落在北方與東北方，民眾可以自己居住地為中心，前往位於北邊或東北方向的彩券行購買。

在穿搭方面，楊登嵙也分享了當日的幸運色有黃色、米色、咖啡色、棕色、金色、銀色、香檳金、古銅金、玫瑰金與白色等，他認為穿搭也會影響當日財運，建議民眾可以多搭配「土、金色系」的裝飾在身上。

