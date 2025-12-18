威力彩頭獎今晚送2.6億！3星座「財運逆襲」迎暴富
威力彩頭獎上看2.6億元，今（18）日晚間即將開獎。《搜狐網》運勢專欄點名3星座年底財運逆襲，將迎來豐厚的金錢收入，財富迅速累積之下，逐漸成為有錢人。
金牛座
金牛座在2025年整體運勢積極向上，尤其下半年財運顯著提升，副業或投資可能帶來意外收入，財運達到高峰，房地產、金融領域投資報酬率豐厚。金牛座的務實態度和創新思維結合，職業晉升機會增多，錢途一片光明。
射手座
射手座2025年事業充滿變動與挑戰，但年底事業運表現亮眼，可能出現海外發展機會，財富更是源源不斷。不僅在職場中脫穎而出，職位不斷晉升，薪資待遇也水漲船高，實現財富的快速增長。
天秤座
天秤座2025年人脈資源爆發，朋友、同事帶來合作機會，可能參與重要計畫或獲得晉升。財運方面，投資理財收益可觀，尤其木星進入財帛宮之後，帶來更多財富機遇，收入穩步增長，過上富足的生活。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
延伸閱讀
獨/風景區搭訕「賣青草藥」！新北婦花6萬「吃到險洗腎」
郵局元旦起取消「方便服務」！國際掛號小包郵資限時減免10元
雙歌后登苗栗耶誕城！徐懷鈺歌單有驚喜 彭佳慧美食不藏私
其他人也在看
跨年前運勢起飛！4大星座事業財運外掛全開
跨年前運勢起飛！4大星座事業財運外掛全開EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
小孟老師運勢／注意投資規劃！「3星座」：須小心謹慎
生活中心／綜合報導12月17日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中天秤座在感情方面，會被幸福的氛圍圍繞著；獅子座在工作方面，會順利擺脫混亂；至於財運，「3星座」需做好投資計劃，規避不明風險。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小孟老師運勢／桃花運來了！專家曝1星座：擦出火花
生活中心／綜合報導12月18日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，處女座把握今天機會，有賺錢的機運；在事業運勢上，獅子座、水瓶座在工作上要保持正向態度，相信一切可能；感情方面，牡羊座桃花運有大增的跡象，有機會與曖昧對象擦出火花。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
【火象星座運勢】12/18 白羊座運勢回升、獅子座感情浪漫、射手座貴人相助
★白羊座：運勢回升，溝通交流愉快。容易有學習、旅行、商業買賣的好機會。 ★獅子座：多采多姿，容易有娛樂、創作、個人表現、冒險的機會。感情浪漫。 ★射手座：活力十足，不安於室。容易有外訪、旅行、學習機會，得貴人相助。太報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
愛上就超黏人的星座TOP5！戀愛後最容易「離不開你」的星座排行：金牛、獅子上榜超真實
戀愛中有些人一旦陷入愛河，就像被強力磁鐵吸住，無時無刻都想黏在另一半身邊。這些星座平時可能看起來獨立、冷靜，但一旦認定你，立刻變身黏人精，訊息秒回、約會不缺席，甚至連生活細節都想參與。本文分享「愛上就超黏人的星座TOP5」，快看看你身邊那位有沒有上榜吧！BEAUTY美人圈 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 29
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 39
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 6
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 4 小時前 ・ 73
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 64
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
台積電明年真正瓶頸是「它」 法人完整分析 2千元無望？
台積電後市受到台股投資人高度關注，多家投顧看好明年股價續創新高，甚至被喊上2000元。對此，法人認為，比起先進封裝產能供不應求，明年真正的瓶頸會是3奈米產能，受到矚目。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 3
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 29
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105
CPB廈門海豚開季陣容公布 台灣球員多達13人占半數
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導中國棒球城市聯賽（CPB）預計於明年元旦正式開打，各隊備戰動作陸續浮上檯面。自日前林益全宣布加盟上海正大龍後，廈門...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 35
獨家／夏于喬爆官司纏身6年「遭求償百萬」經紀人發聲：自有判斷
夏于喬與知名導演林書宇結婚6年，17日曬出超音波照證實懷孕。不料今卻傳出夏于喬其實官司纏身，被一名女網友提告刑事及民事訴訟，甚至遭求償破百萬元，直到現在仍未落幕。對此，經紀人也對《三立新聞網》做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 23
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 38
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 3