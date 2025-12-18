威力彩頭獎今晚送2.6億！3星座「財運逆襲」迎暴富

威力彩頭獎上看2.6億元，今（18）日晚間即將開獎。《搜狐網》運勢專欄點名3星座年底財運逆襲，將迎來豐厚的金錢收入，財富迅速累積之下，逐漸成為有錢人。

威力彩頭獎上看2.6億元。（示意圖／記者高珞曦 攝）

金牛座

金牛座在2025年整體運勢積極向上，尤其下半年財運顯著提升，副業或投資可能帶來意外收入，財運達到高峰，房地產、金融領域投資報酬率豐厚。金牛座的務實態度和創新思維結合，職業晉升機會增多，錢途一片光明。

射手座

射手座2025年事業充滿變動與挑戰，但年底事業運表現亮眼，可能出現海外發展機會，財富更是源源不斷。不僅在職場中脫穎而出，職位不斷晉升，薪資待遇也水漲船高，實現財富的快速增長。

天秤座

天秤座2025年人脈資源爆發，朋友、同事帶來合作機會，可能參與重要計畫或獲得晉升。財運方面，投資理財收益可觀，尤其木星進入財帛宮之後，帶來更多財富機遇，收入穩步增長，過上富足的生活。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

