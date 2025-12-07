威力彩頭獎保證2億 3星座偏財運勢不可擋
威力彩明（8日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄表示「3星座」在12月將迎來財運的大幅提升，過去一年的困境與阻礙，都將在這個月獲得突破。
金牛座
對金牛座而言，財務狀況終於出現轉機。一整年帳戶餘額停滯不前的窘境，將在12月獲得改善，努力的成果終於被上司看見，年終獎金有望領到比自己預期的還要高，且最近偏財運也不錯，買彩券有機會中獎。
天秤座
天秤座將遇見貴人帶財，這位貴人可能會耐心提攜你，讓你年底升職加薪不是夢，另外，偏財運部分也是很旺，最近手氣佳，參加抽獎或買彩券有機會得到意外之財。
射手座
射手座的束縛感將在12月解除，這一年處處受限，工作不順等困境將一一化解，另外，偏財運更是勢不可擋，之前的小額投資在最近有豐厚回報，買彩券也有高機率抱走大獎。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
