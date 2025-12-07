威力彩頭獎保證2億 3星座偏財運勢不可擋

威力彩明（8日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄表示「3星座」在12月將迎來財運的大幅提升，過去一年的困境與阻礙，都將在這個月獲得突破。

威力彩明天晚間開獎，頭獎保證2億元。 （示意圖／記者高珞曦攝）

金牛座

對金牛座而言，財務狀況終於出現轉機。一整年帳戶餘額停滯不前的窘境，將在12月獲得改善，努力的成果終於被上司看見，年終獎金有望領到比自己預期的還要高，且最近偏財運也不錯，買彩券有機會中獎。

天秤座

天秤座將遇見貴人帶財，這位貴人可能會耐心提攜你，讓你年底升職加薪不是夢，另外，偏財運部分也是很旺，最近手氣佳，參加抽獎或買彩券有機會得到意外之財。

射手座

射手座的束縛感將在12月解除，這一年處處受限，工作不順等困境將一一化解，另外，偏財運更是勢不可擋，之前的小額投資在最近有豐厚回報，買彩券也有高機率抱走大獎。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

大雪節氣接財！5生肖、5星座財運旺「荷包賺滿滿」

大雪後迎「天姚星」 4生肖事業運飆升

12月宇宙年終大掃除！占星師：政治圈恐爆發重大事故