威力彩頭獎保證2億！3星座獲財神庇佑 有望一夜翻身
威力彩今（30）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名射手座、雙魚座、金牛座的人這段期間彷彿獲得財神庇佑，無論事業或偏財運都旺到讓人羨慕，甚至有望一夜翻身。
射手座
射手座天生樂觀，面對事情也敢於往前衝，這股力量也將在這段期間吸引財富上門。工作有突破性的進展，主管甚至因此給予額外獎金。此外，偏財運也相當不錯，生活中小幸運不斷，像是買咖啡收到額外優惠、隨手幫忙獲得意外的回報，就連購買彩券中獎機率也比平常高上許多。
雙魚座
雙魚座天性浪漫，這段期間可能因此有額外收穫，像是在工作上帶領團隊取得好成績，因此獲得升職加薪的機會。此外，偏財運更是旺盛，抽獎活動頻頻抽到大獎，就連偶然路過購買的彩券也可能就此抱回大獎。
金牛座
金牛座平日踏實肯幹，這段期間終於有大回報，像是訂單暴增、專案有大進展等，甚至獲得老闆青睞，因此獲得加薪機會。此外，偏財運也極佳，過往的投資有不錯的回報，超市買東西也能遇上優惠，就連買彩券都有極高機率中大獎，財富就像滾雪球般不斷累積。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
