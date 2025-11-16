威力彩頭獎保證2億 3星座「財運一把抓」有望中獎

威力彩明（17日）晚間開獎，頭獎保證2億元。根據《搜狐網》星象預測，水瓶座、射手座、牡羊座這3個星座可能迎來意外的獎項或事業的進步。

水瓶座

水瓶座的好運主要源於其獨特創意思維。11至12月期間，水瓶座向來不按常理出牌的特質將成為吸引好運的關鍵。他們可能會在隨手參與的創意活動或偶然轉發的福利中，獲得一份意外之財，工作方面運勢旺，最近有望獲得上司認可，正財穩定增長的同時，偏財也會不期而至。

射手座

射手座的歲末好運則體現在「越放鬆越驚喜」的特質上，可能是假日出遊時隨手購買的刮刮樂中獎，或是在幫助朋友後意外獲得一個能賺錢的小機會，這些都是射手座能夠輕鬆獲得的意料之外，情理之中的驚喜。

牡羊座

牡羊座的「執行力」就是財神爺的偏愛，最近想到就去做的副業或主動爭取的提成，近兩個月都能變現，正財偏財雙豐收，錢包鼓得滿滿的。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

