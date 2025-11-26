威力彩頭獎保證2億！3生肖偏財運加持 有機會變富翁

威力彩明（27日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄點名「3生肖」偏財運旺，錢就像雪花一樣飄進錢包，買彩券有機會中獎。

《搜狐網》命理專欄點名「3生肖」偏財運旺，錢就像雪花一樣飄進錢包。（示意圖／塗豐駿攝）

生肖虎

生肖虎最近最容易吸引偏財，在這個冬天裡，屬虎的人將迎來「偏財運巔峰」，不用拚命折騰，錢就像被磁鐵吸過來一樣，煩心事也能一併退散。

生肖蛇

生肖蛇最近的偏財運往往藏在「精準判斷」裡面，可能是行業裡的一位前輩，他們透過對方的言行，判斷出賺錢方法，或是看似普通的決定，卻意外變成翻身的契機，例如路過彩券行消費，有機會中獎。

生肖兔

生肖兔最近的偏財運，往往藏在「無聲的細節」裡面，可能是朋友隨口一句有個投資挺賺錢，或是同事推薦的一個兼職，結果賺得比主業還多，這些看似平常的社交，其實藏著無數機會，賺錢輕鬆不累。

