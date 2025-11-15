威力彩頭獎保證2億！3生肖受財神眷顧 躺著爽接錢

威力彩11/17晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、龍、猴的人這段期間特別受到財神眷顧，將有意外之財降臨。

生肖鼠、龍、猴的人這段期間特別受到財神眷顧 。（示意圖／pexels）

生肖鼠

屬鼠者平時不愛出風頭，習慣默默觀察周圍情況，不過這段期間工作上將有驚人表現，讓同事及長官刮目相看。財運方面也相當不錯，超市購物遇到打折，就連路過購買的彩券中獎機率也相當高。

生肖龍

屬龍者過往的努力將在這時得到回報，甚至因此獲得升職加薪。偏財運方面更是勢不可擋，無論是百貨公司的抽獎或購買彩券都有極高機率能抱走大獎，財富一夕之間迅速飆升。

生肖猴

屬猴者這段期間有貴人相助，工作上因此有突破性進展，讓主管對你印象深刻。此外，偏財運方面也相當不錯，像是投資小賺，參加的抽獎獲得實用獎品，或買彩券抱走大獎等，可說是意外之財不斷。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

