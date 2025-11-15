威力彩頭獎保證2億！3生肖受財神眷顧 躺著爽接錢
威力彩11/17晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、龍、猴的人這段期間特別受到財神眷顧，將有意外之財降臨。
生肖鼠
屬鼠者平時不愛出風頭，習慣默默觀察周圍情況，不過這段期間工作上將有驚人表現，讓同事及長官刮目相看。財運方面也相當不錯，超市購物遇到打折，就連路過購買的彩券中獎機率也相當高。
生肖龍
屬龍者過往的努力將在這時得到回報，甚至因此獲得升職加薪。偏財運方面更是勢不可擋，無論是百貨公司的抽獎或購買彩券都有極高機率能抱走大獎，財富一夕之間迅速飆升。
生肖猴
屬猴者這段期間有貴人相助，工作上因此有突破性進展，讓主管對你印象深刻。此外，偏財運方面也相當不錯，像是投資小賺，參加的抽獎獲得實用獎品，或買彩券抱走大獎等，可說是意外之財不斷。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
延伸閱讀
3星座最容易變肥羊 小心詐騙集團找上門
職場上出奇制勝！「4星座」心思奇巧 賺錢也別有門路
自帶青春濾鏡！ 4星座活力滿點 靠「人格魅力」狂圈粉
其他人也在看
大樂透頭獎狂飆6.7億！「4生肖」財運旺翻天 專家曝5招好運加倍
大樂透已連續16槓，目前頭獎已累積上看6.7億，於明晚開出最新一期。對此，民俗專家楊登嵙分享「5撇步」招財納福，並建議「4生肖」的人把握發財機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大樂透連16摃！頭獎上看6.7億 命理師揭「5大招財術」：這4生肖超旺
今晚（14日）開獎的大樂透，頭獎仍未開出，已經連續16期摃龜，預估本期大樂透頭獎累積金額預估上看6.7億元，命理師楊登嵙提醒，這期財運最好的生肖是虎、兔、羊、豬，彩劵行坐方向西及西北財運較旺，千萬不要錯失當億萬富翁的機會。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙也提供5大旺財中獎招式：自由時報 ・ 1 天前
6.91億元一注獨得！大樂透連16槓終結 獎開「這縣市」業者曝店員感應靈動
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台灣彩券「大樂透」昨（14）日晚間開出第114000105期中獎號碼，由於連續槓龜16期，頭獎累積達6.91億元，是近5年最高頭獎總...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
財神爺也愛聽蔡依林？大樂透頭獎飆6.7億元 「熱門5碼」最旺開過322次
大樂透已連16期槓龜，頭獎獎金累積上看6.7億元，今（14）日晚間開獎，帶動民眾紛紛搶財氣。士林夜市知名的飛來發彩券行業者黃偉祺透露，「蔡依林熱門牌」正夯，最狂開出322次，堪稱「財神爺最愛的號碼。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
下週橫財擋不住！4星座財運爆棚 分紅、獎金找上門
下週橫財擋不住！4生肖財運爆棚 分紅、獎金找上門EBC東森新聞 ・ 1 天前
大樂透頭獎明送6.7億！4生肖財運旺到爆 5招加持好運
大樂透進入連16槓，頭獎再飆6.7億元，民俗專家楊登嵙分享招財納福5撇步，建議生肖屬虎、兔、羊、豬的人把握這次發財機會，朝「財神方」的方向更有機會獲得財神爺加持好運！中天新聞網 ・ 1 天前
大樂透開獎了！11/14中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114105期開獎重播請見下方。中獎號碼為38、46、25、26、41、21，特別號04。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
大樂透衝6.7億！怎麼買易中 台彩曝熱門號
[NOWnews今日新聞]大樂透頭獎已連續16期摃龜，將於今（14）日晚間再次開獎。根據台灣彩券公司預估，頭獎上看6.7億元，為近5年最高頭獎總獎金，但怎麼買比較容易中獎呢？又該如何選號？台彩統計，歷...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
咖啡茶飲買一送一！御飯糰2個50咖啡分享11杯寄杯週末優惠
咖啡茶飲買一送一！文 / 景點+ 秀智整理報導7-11週末超值五六日週末優惠開跑！咖啡茶飲買一送一、第二杯10元、兩杯99元等多元優惠，11月14日飯糰2個50元，另有咖啡分享季11杯咖啡優惠寄杯組合價，活動至11月21日止，連同本週週末優惠一起把握起來！景點+ ・ 1 天前
花蓮開6.91億大樂透 彩券行曝前一天有徵兆
[NOWnews今日新聞]連續16期頭獎摃龜的大樂透，今（14）日開出頭獎，而且1注獨得6.91億元，從花蓮市民生里公園路1之5號1樓「積財庫彩券行」開出。彩券行代理人吳小姐透露，最近有拜土地公，昨日...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
普發壹萬元 85℃加碼 11月份逢週五咖啡日 買2張寄杯卡抽壹萬
全民普發現金萬元放大術，85℃加碼跟進抽萬元。11月14日、21日、28日，逢週五咖啡日單筆購買2張(含)以上 […]獨家報導 ・ 1 天前
漢神百貨周慶挑戰30.5億 周周抽十萬、頂級品牌獨家快閃
耶誕節前夕，百貨周年慶檔期來到精彩壓軸環節，漢神百貨周年慶將於11月20日至12月21日登場，好康包括「周周抽十萬」禮券活動，還有機會獲五星級飯店住宿券，業績目標上看30.5億元；南紡購物中心11月19日前展開「11th周年慶」第二波，優惠涵蓋指定店櫃滿2000元送300元等，A1館還有「哈利波特快閃店 霍格華茲新生季」限時登場，吸引大小朋友目光。中時新聞網 ・ 1 天前
大樂透頭獎6.91億元花蓮一注獨得 連16期摃龜終結
根據台灣彩券公司公布的資訊，本期中獎號碼依序為：21、25、26、38、41、46，特別號為04。實際中獎結果與金額以台彩官網公告為準。這次頭獎得主幸運在花蓮市公園路1之5號1樓購得中獎彩券，也讓當地民眾與投注站業者興奮不已。隨著頭獎開出，市場也再度掀起對下一期大樂透的高...CTWANT ・ 17 小時前
愛‧Sharing威尼斯城點燈 會員消費滿額送10倍點
以「威尼斯」為主題城市，統一集團聖誕樹今日正式點燈(圖/統一集團 提供)卡優新聞網 ・ 12 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 20 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前