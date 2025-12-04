威力彩頭獎保證2億！3生肖攀財富高峰 躺著爽接錢

威力彩今（4）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖猴、龍、鼠的人在這段期間將攀上財富高峰，錢包越來越鼓。

生肖猴

屬猴者從12月4日起就像是被財神爺點了名，財運直線飆升，工作上有重大突破，有望升職加薪。投資理財方面也會有不錯的收穫，就連路過購買的彩券也有機會中大獎，讓財富像雪球一樣越滾越大。

生肖龍

屬龍者從12月4日起事業上一帆風順，財運更是水漲船高，工作上帶領團隊開拓新的市場，創造出驚人的業績，也因此累積豐厚的財富。此外，偏財運更是勢不可擋，抽獎活動有高機率抽到大獎，就連隨機購買的彩券也有望獲得高額獎金。

生肖鼠

屬鼠者從12月4號開始迎來財運的小高峰，工作上得到上司的賞識和同事的認可，有望在這段期間獲得升職加薪，偏財運也相當旺盛，過往的投資在這時有不錯的收穫，隨機購買的彩券也有高機率能中獎。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

