威力彩頭獎保證2億！3生肖有好運降臨 翻身變富翁
威力彩下週一(11/10)晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖猴、牛、龍的人未來有好運降臨，正財與偏財都將收穫滿滿，財富迅速累積。
生肖猴
屬猴者這段期間的財運簡直像坐上了火箭，工作上有意外獎金，偏財運更是不得了，無論投資或路過購買的彩券都有意外收穫，賺得盆滿缽滿，過上舒適的日子。
生肖牛
屬牛者平日勤勞踏實，過往在工作上的努力終於獲得回報，不僅有額外獎金入帳，還有機會升職加薪。此外，偏財運更是旺盛，不妨買張彩券試試手氣，說不定就此中大獎，不再為金錢憂愁。
生肖龍
屬龍者這段期間將有貴人相助，事業上有突破性進展。偏財運更是勢不可擋，隨機購買的彩券有極高機率能中獎，有機會讓財富大幅攀升，翻身變富翁。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
