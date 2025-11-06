威力彩頭獎保證2億！3生肖獲財神庇佑 邁向財運高峰

威力彩今（6）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖牛、龍、蛇的人獲得財神庇佑，財富機遇源源不斷，將邁向財運高峰。

生肖 牛 、龍、蛇的人獲得財神庇佑 。（示意圖／pexels）

生肖牛

屬牛者平日踏實努力，這段期間將獲得財神爺眷顧，正財偏財兩旺。事業上有額外獎金入帳，偏財運也相當不錯，超市抽獎或路過購買的彩券都有機會抱走大獎，財富迅速累積。

生肖龍

屬龍者天生帶著貴氣的命格，近日會受到貴人幫助，事業更上層樓。偏財運更是勢不可擋，無論是購物恰好遇上優惠活動，或是隨機購買的彩券中獎，意外之財可說是源源不斷，讓人稱羨。

生肖蛇

屬蛇者深藏不露，有機會把握住別人看不見的財路，像是投資理財的收益、長輩留下的遺產，甚至走在路上都能撿到錢的好運氣，不妨也買張彩券試試手氣，說不定就能抱走大獎，從此不再為金錢擔憂。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

