威力彩頭獎保證2億！3生肖獲財神眷顧 意外之財不斷

威力彩今（1）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、虎、龍的人12月初會獲得財神眷顧，意外之財不斷，財富迅速累積。

生肖鼠

屬鼠者在12月初獲得財富之神格外偏愛，正財穩穩當當，偏財更是驚喜連連，可能是買彩票中個小獎，也可能是投資理財突然大賺一筆。此外，也會有貴人牽線，生活可說是越過越好。

生肖虎

屬虎者氣場強大，從12月初起，他們的事業就像坐了火箭，獎金拿到手軟。另外，財運也跟著上漲，不只薪水翻倍，就連隨手購買的彩券也有可能抱走大獎，過上舒適的日子。

生肖龍

屬龍者在12月初會有貴人相助，不少合作機會找上門，過往的投資也會有不錯的收穫。此外，偏財運也相當不錯，摸彩中獎機率高，路過彩券行不妨也買張彩券試試手氣，說不定就此中大獎。

