威力彩頭獎保證2億！3生肖財富之光壟罩 有望一夜致富

威力彩明（1）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴這段期間彷彿被財富之光壟罩，正財、偏財不斷找上門，錢包越來越鼓。

生肖龍、馬、猴這段期間彷彿被財富之光壟罩 。（示意圖／pexels）

生肖龍

屬龍者天生就有貴氣，到了12月更可說是吉星高照。不僅事業上會有貴人相助，投資理財的眼光也特別準。偏財運也相當旺盛，活動抽獎會收穫實用獎品，就連路過購買的彩券都有極高機率抱走大獎，可說是意外之財不斷。

生肖馬

屬馬者天生行動力強，一旦抓住機會就不放手。在12月這項特質更是會因此帶來意外收穫，工作上可能有額外獎金，甚至有機會升職加薪。偏財運方面更是勢不可擋，超市購物遇上打折、隨機購買的彩券也可能中大獎，從此過上舒適的生活。

生肖猴

屬猴者進入12月後可說是大放異彩，工作上的創意和努力會被上司賞識，升職加薪指日可待。偏財運方面更是不得了，百貨公司抽獎就抽到大獎，就連偶爾買張彩券都有極高機率獲得高額獎金，可說是運氣好的讓人忌妒。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

