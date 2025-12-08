威力彩頭獎保證2億！3生肖財富之路順暢 意外之財不斷
威力彩今（8）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴這段期間財富之路順暢，正財、偏財都會有收穫，錢包越來越鼓。
生肖龍
屬龍者從12月8日起運勢一路上揚，事業上會遇到貴人幫助，事半功倍。財運方面更是不得了，正財偏財都旺得不行，投資理財都能賺得盆滿缽滿，就連路過購買的彩券也有很高機會能抱走大獎。
生肖馬
屬馬者從12月8日開始運勢極佳，工作表現得到上司的認可，升職加薪指日可待。財運方面則有意外之財降臨，像是額外的獎金、紅包等收入，購買彩券也可能獲得高額獎金，讓財富迅速累積。
生肖猴
屬猴者這段期間的運勢也相當不錯，職場上靠著自己的機智和靈活，總能抓住機會脫穎而出。財運方面，投資眼光獨到，有望收穫一大筆財富，買彩券中獎機率也比平常高上許多，有機會一夜翻身，過上舒適的日子。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
