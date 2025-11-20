威力彩頭獎保證2億！3生肖財星高照 有望一夜致富

威力彩今（20）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、馬、羊的人在這段期間財星高照，正財偏財都有不錯的收穫，甚至可能一夜致富。

生肖鼠、馬、羊的人在這段期間財星高照，正財偏財都有不錯的收穫 。（資料照／中天新聞）

生肖鼠

屬鼠者工作上將有重大突破，甚至可能獲得額外獎金，並受到老闆重用。偏財運方面更不得了，投資眼光特別精準，有不錯的額外收入，就連路過購買的彩券都有機會中大獎，過上舒適的生活。

生肖馬

屬馬者這段期間在工作上有好表現，不僅同事對你刮目相看，就連主管也會注意到你，有可能因此獲得升職機會。此外，偏財運方面也相當不錯，百貨購物時遇上特別優惠，就連隨機購買的彩券都有機會能抱走高額獎金。

生肖羊

屬羊者平時相當低調，不過這段期間工作上將有不錯的發展，可能有獎金入帳，也可能獲得加薪。另外，偏財運更是勢不可擋，過往的投資在這時突然有豐厚回報，買彩券也有高機率抱走大獎，可說是財神爺追著你送錢。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

