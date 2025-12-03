威力彩頭獎保證2億！3生肖迎財富黃金期 有望翻身變富翁

威力彩明（4）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、虎、豬的人將迎來財富黃金期，正財、偏財雙豐收，甚至有望獲得巨大財富。

生肖鼠、虎、豬的人將迎來 財富黃金期 。（示意圖／中天新聞資料照）

生肖鼠

屬鼠者這段期間在事業上有重大突破，能發現他人沒注意到的小細節，可能因此為公司帶來巨大利益，自己也跟著獲得升職加薪。此外，財運方面更可說是驚喜連連，先前的投資在這時有意外收穫，就連隨手購買的彩券都有機會抱走大獎，從此不再為金錢憂愁。

生肖虎

屬虎者天生自帶霸氣，這段期間更將這項特質在工作上發揮的淋漓盡致，因此受到老闆的青睞，有望獲得升職。此外，財運方面更是勢不可擋，投資眼光格外精準，就連路過購買的彩券都有很高機率能中頭獎，讓財富迅速累積。

生肖豬

屬豬者可說是福氣滿滿，工作上有不錯的進展，有望獲得額外獎金。此外，偏財運更是旺盛，無論是百貨公司抽獎，或是超市遇上打折活動，就連買彩券中獎機率都相當高，可說是躺著爽接錢。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

