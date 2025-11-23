威力彩頭獎保證2億 4星座「財運黑馬」大逆襲

威力彩明（24日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄表示，11月底「4星座」財運飆升，從默默無聞到驚艷眾人，實現真正的財富逆襲！

金牛座

金星在財宮的強力守護，讓金牛座輕鬆進入財富快車道。工作中負責的業務可能迎來高峰期，訂單量暴增，業績提成水漲船高，收入輕鬆翻倍。偏財運也開始逐漸變旺，買張彩券有望中獎。

獅子座

獅子座朋友將迎來人生的財富高光時刻。太陽在事業宮持續釋放能量，使獅子座氣場全開，吸引財富主動上門。除了正財運，獅子座的偏財運同樣亮眼，公司抽獎或線上活動都有機會獲得小家電或購物卡等意外之喜。不過，星象也提醒獅子座，財運雖佳，仍需注重理財規劃，避免衝動消費。

天蠍座

冥王星在財宮的強力助力，使天蠍座先前埋下的財富種子開始開花結果。那些長期堅持經營的自媒體帳號可能突然迎來流量爆發，品牌合作邀約接連不斷，收入直接翻倍。職場上，天蠍座的嚴謹態度將獲得回報，領導可能交付重要任務，完成後不僅有豐厚獎金，還可能獲得晉升機會。

摩羯座

摩羯座則是不可忽視的「財富黑馬」，長期規劃和不懈努力將在月底獲得回報，職場成就帶來豐厚收入。隨著年齡增長，摩羯座的財運往往越來越好，實現「越老越有錢」的人生理想。月底，摩羯座在職場上可能獲得重要突破，為未來的財富累積打下堅實基礎。

