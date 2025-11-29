威力彩頭獎保證2億！4生肖「財運迎高峰」年底爽接錢

威力彩頭獎金額保證2億元，《搜狐網》運勢專欄點名，12月將有4個生肖迎來財運高峰期，包括屬鼠、屬龍、屬馬及屬豬者，各自有不同的發財契機，有望收穫大筆金錢進入口袋。

威力彩頭獎金額保證2億元。（示意圖／中天新聞）

生肖鼠

屬鼠者在12月將展現靈活思維優勢，創意點子能夠轉化為實際收益，同時偏財運旺盛。不但在事業上獲得金錢的鼓勵，偏財運也紅紅火火，發財的路越走越寬。

生肖龍

屬龍者則在職場上獲得貴人相助，可能來自資深主管或新客戶的支持，有機會獲得升遷或加薪機會，工作發展順遂，實現財富的快速成長，很快的迎來財富自由的日子。

生肖馬

屬馬者的財運與行動力相關，透過出差、洽談業務等外出活動能帶來更多財富累積，雖然較為辛勞但收入可觀，財富將如滾雪球般越積越多，賺錢的道路永無止境。

生肖豬

屬豬者偏財運大飆升，可能收到先前的欠款，或是投資項目獲得分紅收益，12月起有很多意外之財機會，包括買彩券或刮刮樂、商店抽獎等等，把握機會發大財。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

