威力彩頭獎槓龜！下期獎金保證2億元 今彩539貳獎開出169注
台彩威力彩今（30）晚開出第一區號碼13、14、17、20、21、24，第二區02。派彩結果出爐，頭獎槓龜，下一期將於11月3日（週一）開出，頭獎獎金保證2億元；今彩539本期頭獎無人中獎，貳獎開出169注，每注獎金2萬元。
10/30獎項獎號如下：
．威力彩：第一區13、14、17、20、21、24，第二區02。
．今彩539：05、27、28、31、37。
．39樂合彩：05、27、28、31、37。
．3星彩：642。
．4星彩：4072。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
責任編輯／洪季謙
更多台視新聞網報導
大樂透頭獎上看4.8億 最新獎號出爐
財神到！威力彩頭獎2億 今彩539、3星彩、4星彩最新獎號看這邊
今彩539派彩結果出爐！ 頭獎槓龜、貳獎開出204注
其他人也在看
台中人口逆勢成長！鹿陽國小新校啟用…家長會長就任盼打造海線教育亮點
不受少子化影響，台中市沙鹿地區因人口快速成長，為因應北市國小學生數量暴增，台中市府於114學年度新設立鹿陽國小，該學校由市府全額補助興建，目前第一任家長會長由安城建設經理鄭啟宏擔任，他表示希望透過社區與企業的力量，讓鹿陽國小成為海線重要教育據點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北市11校穿堂優化 美感呈現
記者王誌成∕台北報導 台北市政府教育局三十日表示，積極推動校園環境改善工程，聚焦校園…中華日報 ・ 1 天前
防非洲豬瘟 應變中心：提高入境旅客行李查驗比例
（中央社記者汪淑芬台北30日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今晚表示，關於入境旅客行李查驗，維持非洲豬瘟高風險國家的分流制度不變，但針對所有入境旅客的行李查驗比例提高。中央社 ・ 22 小時前
學習從踏進校園第一步開始 北市改造學校穿堂
【記者卓羽榛臺北報導】孩子每天踏進校園的第一步，是從哪裡開始的？不是教室，不是操場，而是那條最常經過的—穿堂。臺北市政府教育局積極推動校園環境改善工程，聚焦校園中容易被忽略的動線空間，推動「校園穿堂環...自立晚報 ・ 19 小時前
114年李科永文教基金會獎學金頒獎典禮
【記者卓羽榛宜蘭報導】為勉勵清寒及優秀學子努力學習、追求卓越，羅東鎮公所與財團法人李科永文教基金會於114年10月30日於羅東鎮立圖書館三樓階梯視聽館舉行「114年李科永文教基金會獎學金」頒獎典禮。典...自立晚報 ・ 17 小時前
中年後「人際關係」這樣斷捨離！擁有健康不內耗的身心，是人生最大的財富 ∣ 蘇予昕 心理師【早安健康 × 健康大頭條】
0:00 精采預告 1:02 中年人際斷捨離，幫身心減壓 3:29 朋友的改變不是距離，而是再認識的開始 4:27 朋友變了？檢視自己留下真好友 6:26 聊完好累？斷掉負能量，留下懂你的人 7:39 朋友太低潮！陪伴先設界線，別耗盡自己 8:50 能一起走到老的友情，這1特質超重要！ 10:36 維持友誼的關鍵：先學會和自己打好關係 【相關影片】 40後夾心族頂家庭重擔？工作低潮想轉職行不行？中年危機三步驟華麗轉身︱蘇予昕 心理師 https://youtu.be/GyS0YHvcEtg 傷痛焦慮如何為大腦療傷？心理師5動作陪你走過低潮，幫助自我療癒｜鍾雲霓醫師 × 周昕韻心理師 https://youtu.be/QS-vJehla2o 【相關文章】 被體諒需要主動溝通！勇氣心理學一招改善人際關係 https://edh.tw/articles/GjhuWAd 老後獨居．遠親不如近鄰：這把鑰匙是信任也是責任 https://edh.tw/articles/b9dqOpH 👇 更多影片清單 👇 【健康大頭條🔥】https://go.edh.tw/4yvgt2 【名醫專家瘦身攻略】https://go.edh.tw/4zx4eu 【名醫的餐桌】https://go.edh.tw/4zsvjx 【防癌大作戰】https://go.edh.tw/4zwwy5 【脂肪肝、肝膽胰】https://go.edh.tw/4z33dh 【逆轉三高護心術❤️🩹】 https://go.edh.tw/525xmt 👇 更多精采資訊 👇 早安樂活網站: https://lohas.edh.tw/ 早安健康網站：https://www.edh.tw 早安健康FB：https://www.facebook.com/Everydayhealth.Taiwan 早安健康Youtube: https://www.youtube.com/c/EverydayhealthTw #斷捨離 #人際關係 #心理師早安健康影音 ・ 1 天前
廚餘去化爆亂象 環境部：疫情期做堆肥、生質能源、焚化掩埋
台中廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，釀台灣防疫破口，22日起全國全面禁止廚餘餵豬，引發廚餘亂象。環境部環管署副署長林左祥指出，環境部成立「廚餘去化中央前進協調所」，希望廚餘妥善去化，疫情期間，廚餘做堆肥、生質能源，量能不足就焚化及掩埋處理。林左祥表示，廚餘妥善去化有短期與中長期工作，短期為疫情期間，廚餘做堆自由時報 ・ 22 小時前
北市五分埔商圈火警 無人受困、1女跌倒燙傷
（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市信義區五分埔商圈今晚發生火警，1棟建物3、4樓有火，消防局獲報立即到場滅火，所幸無人受困，但有名6旬女住戶因跌倒而造成左手掌燙傷，送醫治療，起火肇因待查。中央社 ・ 23 小時前
李在明會高市早苗！曝兩人說過「同一句話」
[NOWnews今日新聞]韓國總統李在明今（30）日與日本首相高市早苗在韓國慶州會晤，這是兩人首次見面，李在明對高市早苗成為日本史上首位女首相表達了祝賀，並提到高市早苗於就任記者會上曾說「韓國是對日本...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
新北特教助理員假日未支薪 戴瑋姍促依法給付保障權益
（記者陳志仁／新北報導）關心特教助理員薪資問題！新北市議員戴瑋姍30日在市政總質詢時指出，新北市時薪制的特教助 […]引新聞 ・ 20 小時前
豬瘟案場仍有病毒 補助出爐下週申請1／空拍霧峰廚餘海掩埋300噸 緊鄰烏溪憂污染水源
非洲豬瘟疫情爆發，今天來到第9天，台中梧棲的養豬案場，經過兩次全面消毒，竟然還是驗出病毒陽性反應。農業部長陳駿季指示，要國防部化學兵支援。除此之外，台中市「挖天坑」埋廚餘也引發民怨，更何況霧峰掩埋場的廚餘湖還緊鄰「烏溪」，很可能污染水源。今天開始，台中市緊急停用9處掩埋場，剩下3處可以使用。行政院長卓榮泰今天也前往文山掩埋場視察，檢查掩埋場是否依規定加圍籬防野豬。鏡新聞 ・ 1 天前
兌獎囉！「今彩539、39樂合彩、四星彩、三星彩」獎號出爐 大樂透連12槓…週五上看4.8億
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導大獎花落誰家？台灣彩券今（29）晚分別開出今彩539、39樂合彩、四星彩、三星彩的中獎號碼。台灣彩券在今晚分別開出：今彩53...FTNN新聞網 ・ 1 天前
今彩539第114262期頭獎槓龜
（中央社台北29日電）今彩539第114262期開獎，中獎號碼39、36、33、26、32；派彩結果，頭獎槓龜。中央社 ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》羅東高中超甜美女球經幽默又暖心 拍球員「滑倒照」笑說拿去威脅他們
中信盃黑豹旗賽場上不只有場中球員拚戰，場邊也有默默付出的角色。宜蘭羅東高中高二球經洪苙晴不僅負責紀錄、整理裝備，還身兼球隊攝影師，用鏡頭記錄球員們在場上的每個瞬間，她笑說：「我都會拍他們滑倒、搞笑的照片，可以拿去威脅他們、叫他們出錢刪掉，哈哈！」TSNA ・ 1 天前
德明鏡周刊：川習會5啟示 歐洲應凝聚自身利益共識
（中央社記者林尚縈柏林30日專電）美國總統川普與中國國家主席習近平今天在韓國釜山會談引全球關注，德媒分析指出，美中會談雖暫緩貿易衝突，但不改變雙方對抗情勢，下一輪隨時可能再開打，歐洲唯有在自身利益基礎上凝聚共識，才能在美中競逐中維持戰略自主。中央社 ・ 1 天前
嘉市大同國小創全臺兩度獲教育部藝術教育貢獻獎
(記者廖建智嘉義報導)嘉義市大同國小在教育部第12屆「藝術教育貢獻獎」中，從全國 44 件入選單位中脫穎而出，榮獲「績優學校獎」。學校再度榮獲此項全國藝術教育最高殊榮，也因此成為全臺首間兩度獲獎的...自立晚報 ・ 20 小時前
郭德綱帶妻兒在澳洲大莊園合照 照片中郭汾陽穿耳洞手機不離手
郭德綱帶妻兒在澳洲大莊園合照 照片中郭汾陽穿耳洞手機不離手娛樂星聞 ・ 20 小時前
李遠現勘嘉義市史蹟資料館災損（1） (圖)
文化部長李遠（左4）30日南下嘉義市，在市長黃敏惠（左5）、民進黨立委王美惠（左3）等人陪同下現勘嘉義市史蹟資料館災損。中央社 ・ 1 天前
國泰世華銀：聯準會明年有望將利率降至3% (圖)
美國聯準會（Fed）29日宣布降息1碼，國泰世華銀表示，市場關注12月更新的點陣圖，目前研判Fed有望在明年將利率下降到3%。圖為位在台北市信義區的國泰世華銀行總行營業部招牌。中央社 ・ 23 小時前
泰國北欖府龍捲風災 患難不忘互扶持
十月中旬，一場突如其來的龍捲風，橫掃泰國北欖府、邦波縣、空普冷村，摧毀許多人的家園。慈濟志工前往災區，一戶一戶探視，不只是了解損害，更是靜靜傾聽受災居民的害怕與無助，為七戶受災居民送上祝福金與福慧...大愛電視 ・ 14 小時前