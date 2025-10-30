威力彩頭獎槓龜！下期獎金保證2億元 今彩539貳獎開出169注

中信盃黑豹旗賽場上不只有場中球員拚戰，場邊也有默默付出的角色。宜蘭羅東高中高二球經洪苙晴不僅負責紀錄、整理裝備，還身兼球隊攝影師，用鏡頭記錄球員們在場上的每個瞬間，她笑說：「我都會拍他們滑倒、搞笑的照片，可以拿去威脅他們、叫他們出錢刪掉，哈哈！」

TSNA ・ 1 天前