威力彩頭獎狂飆8.7億 財神點名「3生肖」翻身逆襲

威力彩頭獎上看8.7億元，今（2）日晚間即將開獎。《搜狐網》運勢專欄分享，隨著2月到來，有3個生肖將迎來好運與財運雙重加持，被財神點名，有望在新春期間翻身逆襲。

威力彩頭獎上看8.7億元。（示意圖／中天新聞）

生肖虎

生肖虎2月開始成為幸運之星，橫財進門、正財穩漲，幸運始終圍繞在身邊，之前的投資開始回本，錢包迅速鼓起來。記得把錢花在刀刃上，讓財富雪球越滾越大，多與屬馬、屬狗的人合作，事業財運更上一層樓。

生肖兔

屬兔者2月開始吉星高照，過去默默累積努力將爆發。財運方面，可能出現橫財天降，也許是獎金翻倍或是投資理財的豐富回報，金錢收入暴漲，生活將從精打細算變成從容富足。

生肖牛

生肖牛2月將迎來貴人助力，過往的辛苦付出將獲得回報。財運方面，屬牛者在事業上游刃有餘，進步神速。貴人主動牽線搭橋，讓其在工作和生意場上大展拳腳，積累起豐厚財富。大財小財源源不斷進帳。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

