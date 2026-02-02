威力彩頭獎狂飆8.7億！「4生肖」財運噴發

生活中心／李筱舲報導

威力彩上週四頭獎再度落空，目前已連續27期無人抱走大獎。而今（2）日晚間將迎來新的一期開獎，預估頭獎獎金上看 8.7 億元，若一注獨得，將刷新第五屆公益彩券以來單注頭獎第三高紀錄。對此，命理專家特別點名「四大生肖」財運全面噴發，極具一夜翻身的奪金潛力。













威力彩連摃龜「頭獎上看8.7億」！4生肖偏財運超旺「有望一夜翻身」

威力彩上週四頭獎再度摃龜，目前獎金已上看8.7億元。（圖／民視資料照）





根據《搜狐網》運勢專欄點名，生肖屬 「鼠、牛、虎、兔」 四大生肖，在2026年受到財神爺的眷顧，事業上不僅會遇到貴人提攜，偏財運和投資運勢超旺，以下為4生肖各別運勢建議：



生肖鼠：財星高照，貴人引路

財神爺開外掛！屬鼠的朋友這陣子正財、偏財雙管齊下，獎金領到手軟。加上貴人運爆發，隨便一個投資機會都可能讓你荷包塞爆，只要有勇氣出手，收入暴漲不是夢！



生肖牛：苦盡甘來，財庫大開

勤奮換成現金了！屬牛的人本週正式「轉運」，先前熬的夜、加的班都變成厚厚的鈔票。除了正職獎金拿不完，偏財手氣更是旺到不行，隨手買張彩券都可能有好消息！



生肖虎：如虎添翼，扭轉乾坤

簡直猛虎下山！屬虎的朋友財運全面噴發，新的賺錢機會主動上門求合作。職場升官、投資大賺全都在這波，把握住這段黃金期，你就是翻轉人生的贏家！



生肖兔：人脈帶財，喜從天降

好人緣變現！屬兔的朋友靠著人氣帶動財氣，原本沒把握的獎金竟悄悄入袋。除了工作表現被看見，連意外之財都特別偏愛你，這波「驚喜好運」絕對讓你笑逐顏開！

※《民視新聞網》提醒您，投注需有節制，建議您可遵循以下指引，讓彩券投注回歸娛樂本質：訂定投注預算，並按預算進行投注。

僅以自己所能負擔的金額進行投注。

不會為了投注而進行借貸或非法行為。

不要只顧投注而忽略其他自身或與親友的休閒活動。

為投注設定停損點，未中獎後不會因求回本而繼續進行投注。

