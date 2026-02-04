威力彩頭獎直衝9.7億 4生肖、4星座偏財運大爆發

威力彩明（5日）晚間開獎，頭獎上看9.7億元。塔羅牌專家小孟老師點名4生肖和4星座偏財運旺盛，命中有福報，再搭配老師所說才有機會中獎。

小孟老師點名4生肖和4星座偏財運旺盛。（示意圖／塗豐駿攝）

偏財運旺盛「4生肖」：

第4名：馬

屬馬的人本週偏財運很旺盛，建議在下注前，可以多吃五穀類的食物，或者尋找有賣五穀雜糧附近的投注站去下注，譬如：麵包店、饅頭店、米店、便利商店旁的投注站。

第3名：羊

屬羊的人，可以藉由另外一半，或者你深愛的家人去幫你下注。除此之外，也可以尋找宗教廟宇，教堂旁的投注站，說不定可以成為下一個幸運兒。

第2名：猴

猴子偏財運有所增強，若你想要投資股票基金，也蠻適合去做投資。若你想要購買彩券，建議可以尋找飲料店旁、河堤邊、加水站的投注站去進行下注。

第1名：鼠

老鼠投資運勢動能增強，可以尋找電波比較強的投注站。譬如：電塔附近、手機通訊行、電力公司附近的投注站。

偏財好運旺盛「4星座」：

雙子座、處女座、天秤座、射手座

好運時段：

早上9:00-11:00

中午11:00-13:00

下午13:00-15:00

財神方位：東方

財運顏色：粉色

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

