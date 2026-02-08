威力彩頭獎衝11.5億！易經專家王昆山老師解析開獎日 提升中獎機運

易經專家王昆山老師以易經八命格結合奇門遁甲，解析威力彩開獎日的時間與方位配置，強調透過調整行動節點與站位，作為購彩時的行動參考。圖／業者提供

民俗中心/綜合報導

威力彩連續29期未開出頭獎，下期將於今（2月9日）開獎，頭獎金額上看11.5億元，再度引發彩券市場高度關注。隨著累積獎金攀升，不少民眾開始關心，除了選號之外，是否還有其他方式能讓自己在購彩時站在較有利的位置。

對此，長期研究易經與奇門遁甲的王昆山老師指出，許多人習慣用生肖、星座或所謂的偏財運來解讀彩券運勢，但從易經的角度來看，真正影響行動與結果機率的關鍵，在於當日的時間節奏、方位選擇，以及個人命格與時空的配合程度。

廣告 廣告

威力彩連續多期未開出頭獎，累積獎金突破11億元，不少民眾於開獎日前湧入彩券行排隊購買，彩券市場熱度明顯升溫。圖／業者提供

王老師表示，2月9日為甲寅日，此日財氣流動明顯，適合以「易經八命格（乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤）」作為行動參考，而非一體適用的幸運時辰或通則。

易經八命格＋奇門遁甲 用時空配置調整行動節點

王老師強調，這套分析並非流年預測或單純占卜，而是結合易經命格結構與奇門遁甲的時空佈局概念，透過「對的時間、往對的方向、做對的行動」，讓購彩行為落在對自己較有利的時段與位置。

以下為2月9日甲寅日，各命格建議行動配置：

離命

建議穿搭：綠色系衣物，隨身可攜帶綠茶

有利時段與方位：

10:00–11:00 往南方彩券行



11:00–13:00 往東北方彩券行



震命、巽命

建議穿搭：淺藍色系衣物，隨身攜帶礦泉水

有利時段與方位：

13:00–15:00 往西方彩券行



乾命、兌命

建議穿搭：咖啡色系衣物，隨身攜帶巧克力或咖啡

有利時段與方位：

13:00–15:00 往西方彩券行



19:00–20:00 往東北方彩券行



坤命、艮命

建議穿搭：紅色或紫色系衣物，隨身攜帶紅包袋

有利時段與方位：

10:00–11:00 往南方彩券行



13:00–15:00 往西方彩券行



坎命

建議穿搭：淺紅色系衣物，隨身攜帶果菜汁

有利時段與方位：

10:00–11:00 往南方彩券行



19:00–20:00 往東北方彩券行



王老師補充：「往南、往西、往東北」皆是以當事人當下所在位置為基準，前往該方向的彩券行，而非固定城市或行政區，重點在於行動時的相對方位，而不是地點本身。

奇門遁甲不是求神，而是「調整人與時空的站位」

身兼中華民國奇門學會創會理事的王老師指出，奇門遁甲的核心並非神秘或迷信，而是一套觀察時間、空間與行動關係的決策模型。

「當頭獎金額越高、參與人數越多，真正能拉開差距的，往往不是選號技巧，而是你是否在財氣較旺的時段，站在對的方位做出行動。」王老師表示，這也是為何在連續多期未開出頭獎後，市場上常會出現單注高額貳獎或意外中獎的情況。

易經走入生活 線上課程即將推出

此外，王老師也透露，近期將推出一套結合易經八命格與擇日、風水的線上實用課程，內容將以一般人日常可操作的「時空決策思維」為核心，協助學員在工作選擇、財務安排與重要決定上，學會判斷合適的時間點與行動方向。

王老師表示，該課程並非教人投機或追求偏財，而是希望讓更多人理解易經真正的價值，在於提升判斷力與行動效率，讓人在關鍵時刻做出更符合自身節奏的選擇。

隨著威力彩頭獎累積至11.5億元，市場熱度持續升溫，王老師也提醒民眾理性購彩、量力而為，將彩券視為參與生活的一種選項，而非財務翻身的唯一解法。

以上言論及民俗說法僅供參考，不代表本新聞平台立場，請勿過度迷信