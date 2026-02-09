威力彩頭獎衝11.5億！財神爺「最愛號碼」曝光 冷門7碼今年未現

生活中心／許智超報導

威力彩頭獎連29槓，今（9）晚頭獎上看11.5億元，不少彩券迷都在煩惱該怎麼選號。根據台彩官網統計，威力彩今年首期起累積至2月5日，開出最多次的球號為14號跟17號，第一區最冷門的號碼有7個，第二區則有2個。此外，若是從民國96年開始至今，威力彩第一區中獎號碼最熱門的是24號，一共開出330次，第二區則是02號，共開出264次。

威力彩玩法為在第一區1至38號中選擇6個數字，並在第2區1至8號中選擇1個數字，不限獎項，總中獎機率為11.78%，若想要拿到頭獎，則必須7個號碼都中，中獎機率是約為0.000005%。

根據台灣彩券官網資料顯示，威力彩今年首期起累積至2月5日，第一區開出最多次的球號為：14號（4次）、17號（4次），第二區最熱門則為：05號（4次），以及03號（2次）、04號（2次）。

最冷門的部分，今年首期起累積至2月5日，第一區尚未開出的球號為：02號、04號、06號、13號、18號、21號、24號，第二區則為02號、08號。

另外，自96年以來，第一區最熱門號碼是24號，總共開出330次，其次則是03號球開出325次，第三名為38號球共開出318次；第二區最熱門號碼為02號球，開出264次，其次是05號開出253次，第三名是04號共出現244次。

冷門方面，近20年來第一區開出最少次的是09號，僅開出256次，第二區冷門號碼則是06號，僅出現217次。不過，以上歷史數據僅供參考，彩券開獎屬機率遊戲，每個號碼開出的機會理論上都是相同的。

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

