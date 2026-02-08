威力彩頭獎衝11.5億！4生肖財運轉旺 發財賺飽飽

威力彩頭獎上看11.5億元，《搜狐網》運勢專欄點名4生肖財運逐漸轉旺，有望在年末迎來偏財運大爆發，財富暴漲，甚至有機會中獎發大財。

4生肖財運逐漸轉旺。（示意圖／中天新聞）

生肖狗

生肖狗到了年末偏財運開始轉旺，將有意外橫財降臨，可能獲得大幅加薪、豐厚獎金，更有機會在彩券、抽獎活動中中獎發大財。財富累積速度暴漲，讓荷包迅速充實，實現從拮据到富裕的華麗轉身。

生肖蛇

生肖蛇年末時偏財運開始好轉，可能在投資或創業領域取得巨大成功，憑藉精準決策獲得豐厚報酬，財富暴漲，有望中獎發大財，財富快速增長，積累驚人財產，過上富足生活，財富自由指日可待。

生肖羊

生肖羊偏財運開始回升，可能獲得貴人協助，帶來意外財富機會，有望在彩券、樂透中中大獎發大財，讓經濟狀況大幅改善，財富暴漲。從財務困境中成功翻身，橫財滾滾而來，迎來富裕生活。

生肖牛

生肖牛財運開始轉旺，工作上的出色表現可能帶來升職加薪機會，收入大幅增加，獎金豐厚。除了正財運旺盛，偏財運更是大爆發，有機會獲得額外收入、投資獲利或意外橫財，財富快速暴漲，荷包賺到飽。

廣告 廣告

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

新北大道積水變河道 天橋工程挖破水管急搶修

在林口買房會後悔？ 「塞車問題」讓人住半年就想逃

宜蘭太平山現冰霰、霧淞！ 遊客首見直呼超興奮