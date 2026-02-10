威力彩頭獎衝13.5億！財神最疼3生肖 好運滾滾來

威力彩下期頭獎上看13.5億元。搜狐網命理專欄《卜易生肖文化探索》發文表示，「3生肖」最近好運不斷，財神主動來敲門，買彩券有機會中大獎！

生肖兔

屬兔的人最近財運逆襲，2026 年是屬兔人的「破困生財年」。之前在職場上遇到瓶頸、資金周轉難、無人賞識等困境，都將在馬年被徹底打破；加上「太陰貴人」 入命，財神爺帶著財運主動敲門，屬於越挫越勇，翻身即巔峰的類型。

生肖牛

屬牛的人最近苦盡甘來，財庫大開，之前勤懇無獲埋頭苦幹卻窮忙，都是在為馬年的翻身蓄力；馬年財庫被太歲催開，財神爺帶著滿滿錢財來敲門，屬於每一分付出，都加倍變現的翻身。

生肖豬

馬年是屬豬人的「貴人扶財年」，之前的躺平擺爛或者懷才不遇，本質是運勢未到；馬年太歲暗中助力，「天財」吉星照命，財神爺不請自來，翻身不靠苦拼，靠福氣和貴人牽線，妥妥躺贏。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

