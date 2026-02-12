威力彩頭獎衝13.5億！「800、5600」包牌攻略曝

生活中心／李明融報導

威力彩連30期摃龜，今（12日）晚間將開獎，頭獎金額上看13.5億元，至今財神爺依舊捨不得放手，許多人不僅想買一張試手氣，更開始研究包牌攻略來提升中獎機率，有彩券行老闆分享「800、5600」兩大攻略，並點出兩方式的不同處。

威力彩30連槓！財神爺緊抱13.5億不放「800、5600」包牌攻略曝光

威力彩最難中的地方就是第二區的號碼，因此出現「戰術型買法」。（示意圖／民視新聞資料照）

兩大包牌戰略：800元全餐vs.5600元系統餐





彩券行業者分享「戰術型買法」，他點出威力彩最難中的地方就是第二區的號碼，因此建議可以採800元「第二區全餐」策略，也就是第一區買一組號碼，並將第二區號碼全部買下，相當於保證會中第二區，只要專心對中第一區號碼即可；若預算充裕的彩迷，則可選擇5600元的「系統全餐」第一區選擇7個號碼、第二區同樣8碼全包。這種買法會讓組合數大增，不僅中獎機率提高，中小獎的機會也會連帶增加。業者特別提醒，依據過往經驗，晚上7點後常出現排隊人龍，建議民眾提早購買，避免因人潮擁擠錯過8點的截止時間。

業者建議民眾提早購買，避免因人潮擁擠錯過8點的截止時間。（示意圖／民視新聞資料照）

熱門號碼大公開：24號、02號最受財神青睞





威力彩玩法分為第一區和第二區，第一區一共有38個號碼，第二區則有8個號碼，民眾必須選擇第一區的隨機6個號碼以及第二區的一個號碼，就會變成一組「6+1」的組合，只要兩區7個號碼全中，就可以獲得頭獎。根據台彩官網統計，民國96年以來，第一區最熱門號碼是24號，總共開出330次，其次則是03號球開出325次，第三名為38號球共開出318次；第二區最熱門號碼為02號球，開出264次，其次是05號開出253次，第三名是04號共出現244次。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：威力彩30連槓！財神爺緊抱13.5億不放「800、5600」包牌攻略曝光

