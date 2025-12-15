威力彩頭獎衝2.4億！3生肖財運旺翻天 年底發大財

威力彩頭獎上看2.4億元，《搜狐網》運勢專欄3生肖到了年底財運旺盛，可能會被意外之財砸中，翻身成富翁，一輩子不愁沒錢花。

3生肖到了年底財運旺盛 。（示意圖／中天新聞）

生肖猴

生肖猴到了年底，將迎來一段好運的開始，財運、事業運雙雙到來，生活和工作中的機遇不斷，讓你迎接財富與成功，未來財富運勢特別強盛，或許會因為一項正確的投資而獲得大筆金錢回報。

生肖牛

生肖牛到了年底財帛宮有「金匱」吉星坐鎮，除了薪水、獎金翻倍，副業收入也像滾雪球似的越積越多，還能遇到貴人提攜，為你帶來賺錢的機會，財運將迎來爆發式增長，帳戶餘額悄悄翻倍，甚至有可能獲意外之財。

生肖羊

生肖羊在年底的事業運勢特別好，將會在短期內突破重重困難，獲得豐厚的回報。而且隨著職涯發展的穩定，財富累積也會隨之成長，開啟財運亨通的全新篇章，迎來意外的金錢降臨。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

