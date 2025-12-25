威力彩頭獎衝3.1億！3星座財運滾滾來 喜迎天降橫財

威力彩頭獎狂飆3.1億元，今天（25）日即將開獎。《搜狐網》運勢專欄點名3星座，即將迎來超旺的財運，不用太費力就能爽賺好幾桶金，財富如雪球般越滾越大。

威力彩頭獎狂飆3.1億元 。（圖／中天新聞）

處女座

處女座撞大運準備好接財，迎來難得的偏財運，買彩券說不定可能中獎，除了大發橫財，貴人運也超旺，會有合夥機會找上門來，實現財富翻倍，從此不再為錢發愁。

水瓶座

水瓶座簡直是行走的「財神爺」，迎來前所未有的財運高峰，不僅能賺到好幾桶金，不用太費力就能有錢財入帳，保持社交圈的活躍度，就能接受到其他人的財富訊號，財運將如同流水一般源源不斷。

天秤座

天秤座最近財運旺盛，受到上天眷顧，不僅財富布局頗有斬獲，事業也步步高升。除了薪水、獎金翻倍，副業收入也像滾雪球似的越積越多，獲得豐厚的回報，開啟財運亨通的全新篇章。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

