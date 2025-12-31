威力彩頭獎衝3.7億！4生肖新年「財神撐腰」偏財狂噴

威力彩頭獎金額上看3.7億，《搜狐網》運勢專欄點名4生肖在新的一年裡財運亨通，可能會不經意地獲得額外的金錢收入，或是收到獎金或紅包，享受財富的美好。

威力彩頭獎金額上看3.7億。（示意圖／中天新聞）

生肖龍

生肖龍新的一年裡，正財隨著事業的上升而水漲船高，偏財也格外眷顧他們。可能會不經意地獲得一些投資機會，憑藉敏銳的洞察力，果斷出手，收穫滿滿。而且在社交場合中，屬龍人認識的貴人，也會為他們帶來更多賺錢的管道和訊息，讓他們在新的一年裡錢財滾滾而來，生活富足無憂。

生肖猴

生肖猴新的一年開局便好運連連，財運上，他們的偏財運尤其旺盛，可能會透過一些兼職、副業或小投資獲得額外的收入。而且屬猴人善於理財，懂得合理規劃自己的財富，讓錢生錢，新的一年裡財富不斷積累，生活品質也大幅提升。

生肖雞

生肖雞新的一年正財穩定成長的同時，偏財也有不錯的表現。可能會因為之前的一些投資開始見到回報，或是收到一些意外的獎金和紅包。而且屬雞人善於把握生活中的小確幸，懂得享受生活，新的一年裡，他們在物質和精神上都將收穫滿滿，生活充滿希望。

生肖豬

生肖豬新的一年福氣滿滿，彷彿被財神爺盯上，無論是正財或偏財都源源不絕。可能會在工作中獲得額外的獎勵，或在投資理財方面取得不錯的收益。而且屬豬人心態好，懂得知足常樂，新的一年裡，他們在享受財富的同時，也能擁有一個幸福美滿的家庭，生活美好又充滿希望。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

