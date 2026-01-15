威力彩頭獎衝5.2億！3生肖被財神爺眷顧 有望翻身成富翁

威力彩今（15）日晚間開獎，頭獎上看5.2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、猴、雞的人在這段期間將被財神爺眷顧，橫財從天降，財富迅速攀升，甚至有望翻身變富翁，一輩子不愁沒錢花。

生肖龍、猴、雞在這段期間將被財神爺眷顧 。（示意圖／中天新聞資料照）

生肖龍

屬龍在這段期間運勢極佳，生活和工作中的機遇不斷，不僅有望獲得升職加薪，尾牙抽獎也能抱走大獎，就連路過購買的彩券都可能抱回高額獎金，財富迎來爆發式增長，過上舒適的日子。

生肖猴

屬猴這段期間可說是順風順水，事業上將有突破性進展，讓主管對你刮目相看，甚至獲得一筆額外獎金。此外，偏財運方面更是勢不可擋，無論是百貨公司抽獎或隨機購買的彩券都有機會抱回大獎，錢包越來越鼓。

生肖雞

屬雞者這段期間可說是受到上天眷顧，財運、事業運雙雙到來，生活和工作中的機遇不斷，過往的投資在這時也會有意外的收穫，就連路過購買的彩券都可能中大獎，實現財富自由。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

