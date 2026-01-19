威力彩頭獎衝5.7億！3生肖受財神爺眷顧 有望一夜翻身

威力彩今（19）日晚間開獎，頭獎上看5.7億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、虎、蛇的人在這段期間將受到財神爺眷顧，不僅事業上有突破性發展，甚至有望一夜翻身成富翁。

生肖鼠、虎、蛇的人在這段期間將受到財神爺眷顧 。（示意圖／pexels）

生肖鼠

屬鼠者天生機靈聰慧，這段期間在事業上將有不錯的發揮，不僅會被同事們誇讚，也會獲得老闆青睞，有望獲得額外獎金。此外，偏財運方面更是旺，過往的投資將有意料之外的收穫，就連隨手購買的彩券都有機會抱走大獎。

生肖虎

屬虎者天生有著非凡的勇氣，這段期間運勢如同猛虎下山，勢不可擋。工作上勇於嘗試新的事物，帶領團隊取得佳績，讓老闆刮目相看，有望獲得升職加薪。偏財運部分也是意外之財不斷，無論是業績獎金或抽獎都有你的份，就連路過購買的彩券中獎機率也比平常高上許多。

生肖蛇

屬蛇者總是帶有一絲神秘，善於思考的他們在這段期間將為團隊貢獻不錯的新點子，事業上因此有所突破。偏財運更是旺盛，無論是投資、抽獎活動都有不錯的收穫，路過偶然購買的彩券更是有極高機率能抱回大獎，財富迅速累積。

