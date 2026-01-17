威力彩頭獎衝5.7億！3生肖獲財神爺眷顧 最容易暴富

威力彩19日開獎，頭獎上看5.7億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、龍、豬的人在這段期間特別獲得財神爺關注，財富之路可說是相當順暢，錢包越來越鼓，甚至有望翻身成富翁。

生肖鼠

屬鼠者天生機靈，這段期間能把握住機會，在事業上有所表現，有望獲得老闆賞識，並獲得額外獎金。此外，偏財運也相當旺盛，過往的投資在這時有了回報，就連抽獎活動都拿到實用獎品，就連買彩券的中獎機率都比平常高上許多。

生肖龍

屬龍者在這段期間的運勢可說是如日中天，做生意的人有源源不絕的訂單，上班族甚至也會拿到額外獎金，就連買股票也有不錯的收穫。此外，尾牙活動抽獎、隨機購買的彩券也都有機會能中大獎，從此過上舒適的日子。

生肖豬

屬豬者天生樂觀，這段時間也將獲得財神爺眷顧，不僅事業上有突破性的進展，有望在過年前升職加薪，就連偏財運都旺翻天，無論是超市優惠、百貨活動、尾牙抽獎，甚至是購買彩券都會有不錯的收穫，財富迅速飆升。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

