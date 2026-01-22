威力彩頭獎衝6.3億！4星座好運降臨 有望一夜翻身

威力彩今（22）日晚間開獎，頭獎上看6.3億元。《搜狐網》運勢專欄點名金牛座、天秤座、獅子座、射手座在這段期間不僅事業上有突破性進展，好運也會隨之降臨，財富迅速累積。

金牛座、天秤座、獅子座、射手座好運爆發 。（示意圖／中天新聞資料照）

金牛座

踏實穩健的金牛座，平時習慣一步一腳印累積實力，這段期間好運開始發酵，職場上因專業能力與責任感被看見，有機會承接重要任務，帶來獎金或升遷機會。財運方面，理財判斷精準，偏好穩健布局，無論投資或資產配置都有不錯回報，甚至可能有意外之財，讓錢包越來越鼓。

天秤座

天秤座這段期間人脈能量特別強，社交圈成為財富關鍵，透過朋友牽線，容易接觸到有影響力的人物，帶來合作與新計畫。善於溝通的他們，能在互利中創造實際收益，讓正財、偏財同步增長，隨著合作成功，人脈與資源形成正循環，財富自然越滾越大。

獅子座

獅子座在這段期間魅力全開，存在感明顯提升，事業上容易遇到貴人提攜，可能來自合作對象、客戶或前輩，協助你打開新舞台。隨著機會增加，正財收入明顯成長，偏財運也不乏驚喜，只要敢於表現與把握時機，成果往往超出預期，好運與財富自然一路累積。

射手座

在這段期間因勇於嘗試而迎來突破性發展，可能投入新計畫、投資標的或創業構想。雖然過程中會面臨挑戰，但樂觀態度與行動力能讓射手座撐到成果顯現，事業突破將帶來實質收入成長，也可能在學習或旅途中結識貴人並開啟新機會，這段期間好運也會飆升，財富迅速累積。

