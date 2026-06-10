威力彩頭獎衝9億！4生肖要發了 6月中旬財運看旺

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《搜狐網》運勢專欄指出，有4生肖將迎來財運與事業同步升溫的好時機。（示意圖／Pexels）





威力彩頭獎已連續28期槓龜，累積獎金上看9億元，也讓不少民眾期待財神降臨。隨著6月中旬到來，《搜狐網》運勢專欄指出，有4生肖將迎來財運與事業同步升溫的好時機，不僅有望獲得貴人相助，財運表現也相當旺。

生肖龍

屬龍者天生具備領導氣質與行動力，進入6月中旬後，人際與事業運勢同步提升，容易獲得主管、合作夥伴或業界前輩青睞。部分人有機會透過重要合作案拓展事業版圖，進一步帶動獎金、分紅及收入成長，未來發展前景看好。

生肖虎

屬虎者擅長掌握趨勢與市場機會，往往能比他人更早看見發展方向。進入6月中旬後，事業發展有望持續向上，過去累積的努力開始展現成果，財富也將隨著事業穩定成長。不同於短期獲利，屬虎者較有機會透過長期布局累積資產，打造穩健的財務基礎。

生肖馬

屬馬者向來積極進取，面對挑戰敢於承擔責任。6月中旬起，職場上有望獲得主管賞識與重要任務委託，工作表現受到肯定。創業或經商者則可能迎來客戶增加、資金運作改善等利多消息，帶動業績穩定成長。此外，屬馬者的偏財運旺，有機會在投資理財或抽獎活動中獲得額外收益。不過投資仍應保持理性，以穩健策略為優先，避免因一時好運而忽略風險管理。

生肖鼠

生肖鼠在6月中旬的財運同樣表現亮眼，屬鼠者平時做事細心謹慎，善於經營人脈與累積資源，近期有望迎來財務上的正面發展。上班族可能獲得績效獎金、分紅或升遷機會，自營業者則有望拓展客源、增加訂單量，整體收入穩定提升。

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