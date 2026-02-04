威力彩頭獎衝9.7億元 4生肖偏財運旺「幸運投注點曝光」

威力彩明日頭獎上看9.7億元，頭獎遲遲未開出，至今已連28槓。（本刊資料照）

威力彩明日頭獎上看9.7億元，頭獎遲遲未開出，至今已連28槓，不少人打算在過年前拚一波超狂「年終獎金」。清水孟國際塔羅小孟老師透露，近日有4星座及4生肖的財運特別旺盛。

威力彩2日開獎號為第一區「01、12、14、15、27、29」與第二區「05」，頭獎仍未開出，已連續28期槓龜。台灣彩券公司稱，預估下期（5日）威力彩銷售金額約3.4億元至3.6億元，頭獎累積獎金上看9.7億元，若是1注獨得，將是第5屆公益彩券第3高的頭獎獎金。

小孟老師今（4日）於臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」指出，近日有4星座及4生肖的財運特別旺盛，且不僅僅是指彩劵，就連投資股票基金與貴金屬也有望大賺一筆。好運星座則有雙子座、處女座、天秤座與射手座；財神方位為東方、財運顏色是粉色。

第四名為「屬馬」，本週偏財運很旺盛，建議在下注前，可多吃五穀類的食物，或尋找有賣五穀雜糧附近的投注站去下注，諸如麵包店、饅頭店、米店、便利商店旁的投注站。第三名為「屬羊」可藉另一半或深愛的家人幫忙下注，此外也可尋找廟宇、教堂旁的投注站。

第二名為「屬猴」猴子偏財運有所增強，也適合去做投資；若你想要購買彩劵，可尋找飲料店旁、河堤邊、加水站的投注站去進行下注。第一名則是「屬鼠」老鼠投資運勢動能增強，可尋找電波較強的投注站，如手機通訊行、電塔或電力公司附近的投注站。

