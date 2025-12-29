威力彩頭獎連18槓 下期獎金上看3.7億元

其他人也在看
威力彩頭獎飆3.5億！ 3生肖迎「財神附身」黃金期
威力彩明（29）日晚間開獎，頭獎上看3.5億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴者將迎來「財神附身」的黃金期，財富如潮水般湧來，甚至有望一夜翻身。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超商跨年限時買1送1 咖啡殺到5元、霜淇淋10元
2025年即將畫下句點，超商把握跨年商機，不僅針對一級戰區的店點擴增最高10倍人力，更把店門拆掉迎接龐大人流，同時派出行動購物車駛入熱點衝刺營收，超商觀察，跨年夜熱銷商品包含飲品、零食、現煮熱食等，單店業績有望直衝百萬元以上。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
小孟老師運勢／避免荷包失血！「1星座」投資要小心
生活中心／綜合報導12月28日（週日）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師解析12星座本日運勢，包含幸運色、貴人與需留意的小人，同時深入說明事業、財富與感情走向。感情方面，天蠍座、天秤座獲愛神眷顧，有機會更進一步，但射手座須遠離「錯的人」；財運方面，天蠍座可掌握投資機會，提醒摩羯座、雙魚座投資需謹慎，做好風險管理。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
苗栗1人抱走1億大樂透 台彩曝花100元中獎
[NOWnews今日新聞]上周五12月26日大樂透開出頭獎，苗栗縣頭份1注獨得1億元，台灣彩券公司今（29）日透露，這名頭獎幸運兒只花100元電腦選號買了2注，結果其中1注就中了1億元頭獎。第1140...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 2
桃市活動1人連中1萬與5萬 市府：皆是隨機開出
桃園市 / 綜合報導 為了響應中央普發1萬，桃園市府推出「百倍奉還」的活動，只要發票金額滿100元並完成登錄，就可以抽現金，但最新一期的中獎名單引發外界質疑黑箱作業。因為一名潘姓民眾，連續抽中2筆獎項，同時獲得1萬元和5萬元現金。對此，桃園市經發局澄清，抽獎過程都在律師的見證下隨機開出，絕對沒有違法不當的情形。抽獎唱名人員說：「天天抽現金1萬元的抽獎，們恭喜這位潘姓得主。」潘姓得主中獎，帶走1萬元現金，但不只如此，抽獎唱名人員說：「週週抽的時間是12月17日一直到12月23日，我們恭喜潘姓得主。」5萬元現金獎只抽出1位，但關心抽獎的人心裡出現問號，同一天得獎的也是潘姓得主，兩個是同一人嗎，桃園市府舉辦百倍奉還抽獎活動，天天抽1萬元現金獎，總共抽出7位幸運兒，排在第3的潘姓民眾順利拿獎，經查，週週抽得主，姓名跟電話一樣，中獎的真的是同一人，讓許多網友質疑，是天選之人嗎，或是另有隱情。民眾說：「抽獎本來就是靠運氣，啊如果是黑箱的話，要看有沒有人會發現。」民眾說：「就他(潘姓民眾)比較幸運吧，可能上天眷顧他吧，(公平性)應該是OK啦，它電腦抽樣抽的啊，電腦，除非你去改程式碼，不然應該不會...沒辦法作弊啊。」也有其他民眾質疑，包含自己與親友積極參加，卻連安慰獎都沒有，根據活動辦法，民眾只要在桃園的店家消費，並取得統一發票，一筆滿100元就能得到1組抽獎序號，單筆上限600組。潘姓民眾當週消費金額29萬元，總序號數達756筆，而全部民眾超過153萬筆，換算得獎機率萬分之4。桃園市經發局商業發展科長周智業說：「我們每次的抽獎，都有律師公開的一個見證，然後我們全程都會做錄影的存證的一個動作。」針對民眾質疑，市府澄清，抽獎過程秉持公平公正公開的原則，由電腦系統隨機抽出絕無不法。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 2 小時前 ・ 19
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 13 小時前 ・ 476
福原愛罕吐與江宏傑離婚關鍵 認了「初期就出狀況」
前日本桌球國手福原愛2021年與前夫江宏傑離婚後，時隔4年無預警公開再婚懷孕的消息，掀起外界討論。而她日前接受採訪，也罕見吐露與前夫感情破裂的關鍵，坦言從結婚初期兩人就出現問題，更透露與新婚夫橫濱男（A先生）的互動。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 74
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 7 小時前 ・ 7
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 84
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 12 小時前 ・ 6
桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？
事件發生於平安夜（24日）晚間，該名駕駛將影片上傳至「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，影片中可見他緩緩駛向右側路邊尋找停車空格，發現一處空位時，裡頭已有一名女子站立佔位。駕駛打燈示意要停進去，但女子起初未有反應，彷彿試圖裝傻不理會。駕駛未與女子發生...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 18
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 12 小時前 ・ 73
賴喊一句媒體全嚇到！郭正亮傻眼：自我中心
[NOWnews今日新聞]賴清德總統昨（28）日前往彰化縣溪湖鎮參香祈福，並在現任國民黨籍彰化縣長王惠美、國民黨立委謝衣鳳在場的情況下，公開向鄉親喊話，希望大家全力支持民進黨立委陳素月接棒縣政。對此，...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 340
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 7
中國軍演之際！他曝美國軍機抵台海周遭
[NOWnews今日新聞]中共解放軍東部戰區，今（29）日上午7時30分宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周遭展開演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 52
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 67
南亞科、群聯都噴！記憶體只剩它還在地板？法人點名「這檔」要哭了：股價還在百元初頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近期火力全開，從製造端的南亞科（2408）、華邦電（2344），到IC設計的群聯，模組廠威剛、創見，以及封測族群力...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 7
批賴清德「國家詐騙隊長」民眾黨限24小時道歉「否則明將提告」
賴清德總統日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪，並於昨晚首播；面對藍白提彈劾案，賴稱令人費解，批評在野公開讚賞俄羅斯總統普丁非獨裁者、擁抱中共國家主席習近平，卻要彈劾民選總統。對此，民眾黨主席黃國昌29日痛批，民眾黨何時讚賞普丁非獨裁者、擁抱習近平？限賴清德24小時內道歉，否則將於明早對賴提出民事告訴。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 288