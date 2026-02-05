威力彩頭獎連29摃 下期獎金上看11.5億

今晚威力彩頭獎連29摃。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財神爺還沒來！今晚(5日)開獎的威力彩，頭獎仍未開出，已經連續29期摃龜。台灣彩券公司表示，預估下期(9日)威力彩銷售金額約4.6億元至4.8億元，頭獎累積獎金上看11.5億元，若是1注獨得，將是第5屆公益彩券第2高的頭獎獎金。

本期威力彩中獎號碼第一區「07、22、28、34、36、37」，第二區「07」。本期今彩539中獎號碼「08、09、13、32、35」；39樂合彩中獎號碼「08、09、13、32、35」。本期3星彩中獎號碼「884」；4星彩中獎號碼「7784」。

另，台彩春節加碼12億元，大樂透自2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」；今彩539首次於春節加碼，2月12日至3月3日頭獎加碼至1000萬元；BINGO BINGO賓果賓果2月27日至3月3日「基本玩法」獎金加碼；2月12日起連續20天，大樂透、今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等6款遊戲天天開獎。

