威力彩頭獎連30摃 下期獎金上看13.5億
〔記者鄭琪芳／台北報導〕還有機會！今晚(9日)開獎的威力彩，頭獎仍未開出，已經連續30期摃龜。台灣彩券公司表示，預估下期(12日)威力彩銷售金額約6億元至6.5億元，頭獎累積獎金上看13.5億元，若是1注獨得，將是第5屆公益彩券第3高的頭獎獎金。
根據今晚開獎結果，本期威力彩中獎號碼第一區「13、14、16、33、34、37」，第二區「02」。本期今彩539中獎號碼「16、21、25、31、35」；39樂合彩中獎號碼「16、21、25、31、35」。本期3星彩中獎號碼「101」；4星彩中獎號碼「7694」。
另，台彩春節加碼12億元，大樂透自2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」；今彩539首次於春節加碼，2月12日至3月3日頭獎加碼至1000萬元；BINGO BINGO賓果賓果2月27日至3月3日「基本玩法」獎金加碼；2月12日起連續20天，大樂透、今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等6款遊戲天天開獎。
近來市場可見櫻桃蹤影，價格也較為親民，但有民眾發現，在賣場買的智利櫻桃竟然是苦味，醫師楊振昌對此表示，新鮮櫻桃可能偏酸，中、後期櫻桃的口感偏甜，「但若達苦味，應是已過熟或保存不當所致，恐已有細菌、黴菌滋生，最好別再食用，以免危害健康。」