威力彩頭獎飆破13.5億！本週4生肖財運爆棚 買彩券前先這樣做

你上榜了嗎？本週財運旺的4生肖與4星座出爐。（示意圖／侯世駿攝）

威力彩頭獎連續30期無人中獎，獎金已累積至13.5億元，引發民眾關注。命理老師小孟近日在個人社群平台分享本週財運較旺的生肖與星座，並提供簡單「旺財小撇步」，供有興趣的民眾參考。

在生肖方面，最具偏財運的前四名依序為：蛇、馬、狗、虎。小孟表示，屬蛇者的財運近期強勢啟動，可藉由觀看象徵陽光與水元素的照片，如海洋或太陽影像來提升能量，有助於強化財氣。

屬馬者則因受長輩貴人助運，可考慮由家人代為下注或協助選號，若家人不在身邊，亦可透過通話方式引入親人財氣。

第三名為屬狗者，財運穩定向上，建議下注前在口袋先放入鑰匙，再放入千元鈔票，象徵「開啟財庫」，有助激活偏財能量。

至於屬虎者則名列第四，建議下注前短暫冥想，例如觀想粉紅玫瑰或水蜜桃，透過色彩與形象喚起財氣感知，為投注增添正能量。

除了生肖分析，小孟也點名四個財運相對旺盛的星座：天蠍、天秤、水瓶與雙子。若民眾具備上述星座特徵，可搭配自身生肖觀察整體運勢變化。

此外，文中也指出，本週的幸運時段為上午9點至下午3點之間，其中包含三個時段：「09:00–11:00」、「11:00–13:00」、「13:00–15:00」。而「財神方位」則位於西方，建議可選擇家中或辦公室西側的彩券行購買彩券，有助於財氣匯聚。

